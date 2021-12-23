Путин рассказал о попытках Запада сделать Россию стороной украинского конфликта

Россию хотят сделать стороной конфликта на Украине, Москва этого не допустит. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе 17-й ежегодной пресс-конференции, которая в эти минуты проходит в столичном выставочном комплексе "Манеж".

"На вопрос, можно ли отдавать приказы стрелять. Спросите об этом у сегодняшнего политического руководства Украины. Как они отдают приказы стрелять по Донбассу в ежедневном режиме? Некоторое время назад были достигнуты договорённости о том, что приказ на ответный огонь в случае огня с одной стороны могут отдать вышестоящие руководители", — сказал российский лидер, отвечая на вопрос об украинском конфликте.