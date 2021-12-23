Путин рассказал о попытках Запада сделать Россию стороной украинского конфликта
Руководство в Киеве ежедневно отдаёт приказы стрелять по Донбассу, заметил глава государства.
Владимир Путин. Фото © LIFE
Россию хотят сделать стороной конфликта на Украине, Москва этого не допустит. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе 17-й ежегодной пресс-конференции, которая в эти минуты проходит в столичном выставочном комплексе "Манеж".
"На вопрос, можно ли отдавать приказы стрелять. Спросите об этом у сегодняшнего политического руководства Украины. Как они отдают приказы стрелять по Донбассу в ежедневном режиме? Некоторое время назад были достигнуты договорённости о том, что приказ на ответный огонь в случае огня с одной стороны могут отдать вышестоящие руководители", — сказал российский лидер, отвечая на вопрос об украинском конфликте.
Ранее лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет военного противостояния с Россией. По словам президента Незалежной, "никто не понимает объёма жертв", которые понесут в этом случае обе стороны конфликта.
Лайф уже рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом президент России Владимир Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной. Кроме того, он перечислил президенту США "красные линии" России, указал на попытки Киева усилить наступление на русский язык, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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