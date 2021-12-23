Путин ответил на вопрос Собчак о пытках в тюрьмах: Будем добиваться изменения ситуации. Видео © LIFE

В ходе большой пресс-конференции президента РФ телеведущая Ксения Собчак задала Владимиру Путину вопрос о пытках в российских тюрьмах. Глава государства подчеркнул, что это общемировая проблема, однако Россия будет стремиться к тому, чтобы её решить.

"К сожалению, это проблема не только России. Если вы посмотрите, что происходит в других странах, вы увидите, что там проблем не меньше, это общемировая проблема... Да, проблема есть, надо спокойненько с этим работать и опираться на добросовестное расследование преступлений, доводить до конца, чтобы всем было понятно, что наказание за эти правонарушения неизбежно", — отметил Путин.

Президент рассказал, что в данном случае при оценке ситуации нужно опираться на данные следствия. Он напомнил, что по делу о пытках в колониях возбуждено 17 уголовных дел, свыше десятка сотрудников ФСИН уволены. Путин заключил, что необходимо разобраться в ситуации.

"Конечно, в местах лишения свободы находятся люди, совершившие уголовные деяния, но это наши граждане, это люди и относиться к ним надо по-человечески. Будем вместе добиваться изменения ситуации", — сказал он.