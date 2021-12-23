Путин ответил на вопрос Собчак о пытках в тюрьмах: Будем добиваться изменения ситуации
Президент подчеркнул, что в местах лишения свободы находятся преступники, но это "наши граждане" и относиться к ним надо по-человечески.
Пресс-конференция с президентом РФ © LIFE
Путин ответил на вопрос Собчак о пытках в тюрьмах: Будем добиваться изменения ситуации. Видео © LIFE
В ходе большой пресс-конференции президента РФ телеведущая Ксения Собчак задала Владимиру Путину вопрос о пытках в российских тюрьмах. Глава государства подчеркнул, что это общемировая проблема, однако Россия будет стремиться к тому, чтобы её решить.
"К сожалению, это проблема не только России. Если вы посмотрите, что происходит в других странах, вы увидите, что там проблем не меньше, это общемировая проблема... Да, проблема есть, надо спокойненько с этим работать и опираться на добросовестное расследование преступлений, доводить до конца, чтобы всем было понятно, что наказание за эти правонарушения неизбежно", — отметил Путин.
Президент рассказал, что в данном случае при оценке ситуации нужно опираться на данные следствия. Он напомнил, что по делу о пытках в колониях возбуждено 17 уголовных дел, свыше десятка сотрудников ФСИН уволены. Путин заключил, что необходимо разобраться в ситуации.
"Конечно, в местах лишения свободы находятся люди, совершившие уголовные деяния, но это наши граждане, это люди и относиться к ним надо по-человечески. Будем вместе добиваться изменения ситуации", — сказал он.
Ранее Лайф писал, что инициатив Путина по законопроекту о наказании за пытки не ожидается. Как уточняется, 20 декабря в Госдуму внесли документ, предусматривающий ужесточение наказания за насилие со стороны представителей ФСИН и сотрудников других госорганов.
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