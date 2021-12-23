Путин назвал Лукашенко непростым переговорщиком
Тем не менее Москве и Минску удалось достичь понимания по вопросам интеграции, подчеркнул президент.
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что его белорусский коллега Александр Лукашенко — "непростой переговорщик". Тем не менее Москве и Минску удалось достичь понимания по вопросам интеграции.
"Был долгий и непростой процесс согласования позиций. Должен сказать, что и Александр Григорьевич, и его вся команда — непростые переговорщики. Но мы в целом достигли понимания, каким темпом и какими шагами мы должны к этому идти", — отметил Путин, говоря о синхронизации налогового, таможенного дела и законодательства.
При этом российский лидер подчеркнул, что уровень интеграции с Белоруссией гораздо ниже, чем у Евросоюза.
А ранее в ходе пресс-конференции Путин назвал главные задачи в интеграции России и Белоруссии. Глава государства отметил, что в этом плане уже многое сделано, особенно в социальных вопросах.
Напомним, в ноябре в ходе заседания Высшего государственного совета Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, а также утвердили военную доктрину. Позже госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что страны пока не будут переходить на единую валюту, да и сам Лукашенко призвал не пугать белорусов вхождением в состав России. Он подчеркнул, что смысл интеграции между странами в том, чтобы вместе делать общее дело.
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