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Путин назвал Лукашенко непростым переговорщиком

Тем не менее Москве и Минску удалось достичь понимания по вопросам интеграции, подчеркнул президент.

23 декабря, 11:09

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что его белорусский коллега Александр Лукашенко — "непростой переговорщик". Тем не менее Москве и Минску удалось достичь понимания по вопросам интеграции.

"Был долгий и непростой процесс согласования позиций. Должен сказать, что и Александр Григорьевич, и его вся команда — непростые переговорщики. Но мы в целом достигли понимания, каким темпом и какими шагами мы должны к этому идти", — отметил Путин, говоря о синхронизации налогового, таможенного дела и законодательства.

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При этом российский лидер подчеркнул, что уровень интеграции с Белоруссией гораздо ниже, чем у Евросоюза.

А ранее в ходе пресс-конференции Путин назвал главные задачи в интеграции России и Белоруссии. Глава государства отметил, что в этом плане уже многое сделано, особенно в социальных вопросах.

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Напомним, в ноябре в ходе заседания Высшего государственного совета Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, а также утвердили военную доктрину. Позже госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что страны пока не будут переходить на единую валюту, да и сам Лукашенко призвал не пугать белорусов вхождением в состав России. Он подчеркнул, что смысл интеграции между странами в том, чтобы вместе делать общее дело.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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