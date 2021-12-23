Путин назвал Лукашенко непростым переговорщиком

Президент России Владимир Путин заявил, что его белорусский коллега Александр Лукашенко — "непростой переговорщик". Тем не менее Москве и Минску удалось достичь понимания по вопросам интеграции.

"Был долгий и непростой процесс согласования позиций. Должен сказать, что и Александр Григорьевич, и его вся команда — непростые переговорщики. Но мы в целом достигли понимания, каким темпом и какими шагами мы должны к этому идти", — отметил Путин, говоря о синхронизации налогового, таможенного дела и законодательства.

При этом российский лидер подчеркнул, что уровень интеграции с Белоруссией гораздо ниже, чем у Евросоюза.