Путин — об обвинениях в адрес "Газпрома": Попытка поставить всё с ног на голову

Обвинения в адрес "Газпрома", которые звучат со стороны различных стран, не имеют под собой достоверных фактов и являются попыткой перевернуть всё с ног на голову. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

"Никакой здесь правды нет. Это просто попытка с ног на голову опять всё поставить. Коллега [ваша] спрашивала, что там Запад не понимает. Да врут всё время, вот поэтому тень на плетень наводят", — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что "Газпром" поставляет весь объём газа, который запрашивается по имеющимся контрактам. Кроме того, компания увеличила поставку топлива "в дальнее зарубежье и Европу в целом". По словам главы государства, это единственная организация в мире, которая "так себя ведёт". Так, например, американские поставщики сняли значительный объём топлива с европейского рынка.

Путин также раскритиковал власти ЕС за заявления об отказе от долгосрочных контрактов и решении о переходе на рыночные отношения.

"Вчера ещё кричали: "Караул! Это экспансия России, "Газпрома", захватывают рынок". Да ничего мы не захватываем. Да, мы поставляем немало, но мы не единственные поставщики на европейский рынок. Но мы единственные, наверное, кто увеличивает поставки", — отметил российский лидер.