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Путин описал подход Запада к опасениям России: Идите со своими озабоченностями

Российский лидер отметил, что западные страны никак не реагировали на обеспокоенности Москвы.

23 декабря, 10:53

Владимир Путин. Фото © LIFE

Президент России Владимир Путин описал подход Запада к опасениям России по поводу нерасширения НАТО на восток.

"Начали расширять НАТО на восток. Мы же говорили: "Не надо этого делать, нам обещали не делать". А нам говорят: "А где это написано на бумажке? Нету? Ну и всё, идите вы подальше, плевать мы хотели на ваши озабоченности". И так из года в год, каждый раз мы огрызались, пытались воспрепятствовать чему-то, озабоченности высказывали", — отметил Путин.

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Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что Запад никак не реагировал на опасения Москвы.

"Нет, идите вы со своими озабоченностями. Будем делать то, что считаем нужным", — описал Путин подход НАТО.

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Ранее глава государства объяснил расширение НАТО на восток "эйфорией Запада после холодной войны". Также, по мнению президента, это происходит из-за "неграмотного, неправильного анализа возможных вариантов развития ситуации".


Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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