Путин описал подход Запада к опасениям России: Идите со своими озабоченностями

"Начали расширять НАТО на восток. Мы же говорили: "Не надо этого делать, нам обещали не делать". А нам говорят: "А где это написано на бумажке? Нету? Ну и всё, идите вы подальше, плевать мы хотели на ваши озабоченности". И так из года в год, каждый раз мы огрызались, пытались воспрепятствовать чему-то, озабоченности высказывали", — отметил Путин.