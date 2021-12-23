Путин описал подход Запада к опасениям России: Идите со своими озабоченностями
Российский лидер отметил, что западные страны никак не реагировали на обеспокоенности Москвы.
Владимир Путин. Фото © LIFE
Президент России Владимир Путин описал подход Запада к опасениям России по поводу нерасширения НАТО на восток.
"Начали расширять НАТО на восток. Мы же говорили: "Не надо этого делать, нам обещали не делать". А нам говорят: "А где это написано на бумажке? Нету? Ну и всё, идите вы подальше, плевать мы хотели на ваши озабоченности". И так из года в год, каждый раз мы огрызались, пытались воспрепятствовать чему-то, озабоченности высказывали", — отметил Путин.
Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что Запад никак не реагировал на опасения Москвы.
"Нет, идите вы со своими озабоченностями. Будем делать то, что считаем нужным", — описал Путин подход НАТО.
Ранее глава государства объяснил расширение НАТО на восток "эйфорией Запада после холодной войны". Также, по мнению президента, это происходит из-за "неграмотного, неправильного анализа возможных вариантов развития ситуации".
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