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Путин назвал главные задачи в интеграции России и Белоруссии

Глава государства отметил, что в этом плане уже многое сделано, особенно в социальных вопросах.

23 декабря, 10:59
<p>Фото © ТАСС / Рамиль Насибулин / БелТА</p>

Фото © ТАСС / Рамиль Насибулин / БелТА

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции ответил на вопрос, когда граждане РФ и Белоруссии почувствуют на себе реальные результаты от дорожной карты Союзного государства. Владимир Путин отметил, что в этом плане уже многое сделано, особенно в социальных вопросах.

"Я имею в виду и свободное передвижение, и положение на рынке труда, и даже обеспечение социальное по целому ряду направлений. Сейчас у нас речь идёт о том, чтобы синхронизировать налоговое, таможенное дело и законодательство. Это чрезвычайно важно, чтобы обеспечить единообразное понимание того, как мы будем действовать совместно для достижения наивысшего результата", — подчеркнул российский лидер.

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Напомним, что в ноябре в ходе заседания Высшего государственного совета Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, а также утвердили военную доктрину. Позже госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что страны пока не будут переходить на единую валюту, да и сам Лукашенко призвал не пугать белорусов вхождением в состав России. Он подчеркнул, что смысл интеграции между странами в том, чтобы вместе делать общее дело.

А ранее жители Белоруссии рассказали, как на самом деле относятся к россиянам.


Путин назвал безусловным продолжение интеграции России и Белоруссии

Путин назвал безусловным продолжение интеграции России и Белоруссии

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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