Путин назвал главные задачи в интеграции России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции ответил на вопрос, когда граждане РФ и Белоруссии почувствуют на себе реальные результаты от дорожной карты Союзного государства. Владимир Путин отметил, что в этом плане уже многое сделано, особенно в социальных вопросах.

"Я имею в виду и свободное передвижение, и положение на рынке труда, и даже обеспечение социальное по целому ряду направлений. Сейчас у нас речь идёт о том, чтобы синхронизировать налоговое, таможенное дело и законодательство. Это чрезвычайно важно, чтобы обеспечить единообразное понимание того, как мы будем действовать совместно для достижения наивысшего результата", — подчеркнул российский лидер.