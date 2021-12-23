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Найдено тело российского военнослужащего, попавшего под лавину в Южной Осетии

Таким образом, число погибших увеличилось до трёх. Двое пострадавших 22 декабря были выписаны из больницы.

23 декабря, 10:58

Момент схода лавины. Видео © VK / Ossetia News

Спасатели в Южной Осетии нашли тело российского военнослужащего, пропавшего после схода лавины. Об этом сообщил заместитель главы ГУ МЧС РФ по республике Ацамаз Бестауты в беседе с ТАСС.

"Тело пятого нашли", — указал собеседник агентства.

Появились кадры схода лавины на охранявших Рокский тоннель в Южной Осетии военных

Появились кадры схода лавины на охранявших Рокский тоннель в Южной Осетии военных

Напомним, 21 декабря начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев сообщил, что пятеро российских военных попали под лавину в Южной Осетии. Они охраняли Рокский тоннель на Транскавказской автомагистрали. В тот же день стало известно, что двое из них погибли, а ещё двое госпитализированы. Пострадавших выписали из Республиканского многопрофильного медицинского центра в Цхинвале 22 декабря.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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