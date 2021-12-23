Найдено тело российского военнослужащего, попавшего под лавину в Южной Осетии

Спасатели в Южной Осетии нашли тело российского военнослужащего, пропавшего после схода лавины. Об этом сообщил заместитель главы ГУ МЧС РФ по республике Ацамаз Бестауты в беседе с ТАСС .

Напомним, 21 декабря начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев сообщил, что пятеро российских военных попали под лавину в Южной Осетии. Они охраняли Рокский тоннель на Транскавказской автомагистрали. В тот же день стало известно, что двое из них погибли, а ещё двое госпитализированы. Пострадавших выписали из Республиканского многопрофильного медицинского центра в Цхинвале 22 декабря.