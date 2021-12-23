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Фигурист Самарин разбил в кровь подбородок во время короткой программы на ЧР

Он упал с четверного флипа. Сразу после проката спортсмен был отправлен к докторам

23 декабря, 11:07

Александр Самарин. Фото © youtube.com/Первый канал

Фигурист Александр Самарин во время проката короткой программы разбил в кровь подбородок после падения.

Так, спортсмен не сумел выполнить четверной флип, с которого и упал, травмировав подбородок. Сразу после проката спортсмен был отправлен к докторам.

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Добавим, что чемпионат России по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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Комментариев: 1

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Александр Нервсегодня в 11:25

поцарапался , а не разбил в кровь

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