Фигурист Самарин разбил в кровь подбородок во время короткой программы на ЧР
Он упал с четверного флипа. Сразу после проката спортсмен был отправлен к докторам
Александр Самарин. Фото © youtube.com/Первый канал
Фигурист Александр Самарин во время проката короткой программы разбил в кровь подбородок после падения.
Так, спортсмен не сумел выполнить четверной флип, с которого и упал, травмировав подбородок. Сразу после проката спортсмен был отправлен к докторам.
Добавим, что чемпионат России по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.
Комментариев: 1
поцарапался , а не разбил в кровь