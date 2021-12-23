Энтомолог Мусолин предупредил о насекомых, прячущихся в живых ёлках

В живых елях могут находиться клопы и мелкие насекомые, которые остались в деревьях на зимовку. Об этом рассказал энтомолог, профессор Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С.М. Кирова Дмитрий Мусолин в беседе с "Москвой 24".

"Это могут быть растительноядные клопы, мелкие жуки, разные лесные насекомые, которые просто оказались в расщелинах коры и остались там на зимовку", — сказал эксперт.

В деревьях также могут оказаться и пауки. Хотя это место зимовки нехарактерно для них, но вероятность встретить пауков есть. Насекомые, находящиеся в елях, не опасны для человека. Чтобы избавиться от них, не следует вредить своему здоровью и распылять дихлофос, существуют другие методы. Например, можно отнести насекомое на чердак в прохладное место, чтобы оно пережило зиму.

"Можно открыть окно, выпустить его. Но оно, к сожалению, не выживет в природе, потому что его потревожили. Оно оказалось в тёплой среде, а потом снова в холодной, вряд ли оно найдёт себе место для зимовки", — отметил Мусолин.