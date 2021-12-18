В Подмосковье скорпион выпрыгнул из мешка с игрушками и ужалил школьницу

Как рассказала мама школьницы, дочь высыпала игрушки из мешка. В этот момент скорпион выпрыгнул и ужалил девочку в руку. Родители самостоятельно обработали место укуса фенистилом, пока ждали приезда врачей. Медики диагностировали токсическое воздействие яда. Школьнице вкололи антидот и госпитализировали.

В Египте за день более 500 человек пострадали от укусов скорпионов

Отмечается, что в настоящий момент с пострадавшей всё в порядке. Однако непонятно, как скорпион оказался в мешке для игрушек. Известно, что за границу семья не выезжала.