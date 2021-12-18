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В Подмосковье скорпион выпрыгнул из мешка с игрушками и ужалил школьницу

Сейчас с 11-летней девочкой всё в порядке. Откуда взялось членистоногое, остаётся загадкой.

18 декабря, 09:43

Фото © Pixabay

Ужаливший школьницу скорпион. Видео © t.me / breakingmash

В деревне Тарасково Наро-Фоминского района Московской области 11-летнюю девочку укусил скорпион. Ребёнка госпитализировали, пишет телеграм-канал Mash.

Как рассказала мама школьницы, дочь высыпала игрушки из мешка. В этот момент скорпион выпрыгнул и ужалил девочку в руку. Родители самостоятельно обработали место укуса фенистилом, пока ждали приезда врачей. Медики диагностировали токсическое воздействие яда. Школьнице вкололи антидот и госпитализировали.

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Отмечается, что в настоящий момент с пострадавшей всё в порядке. Однако непонятно, как скорпион оказался в мешке для игрушек. Известно, что за границу семья не выезжала.

Ранее учёные нашли способ лечить ковид ядом скорпионов. В данном веществе нашли фермент, который обладает противовирусными свойствами.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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