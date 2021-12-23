Верховный суд Украины вызвал Зеленского по иску Порошенко о госизмене

Президента Украины Владимира Зеленского вызвал Верховный суд страны по иску, который направили к нему депутаты Верховной рады от партии "Европейская солидарность", возглавляемой бывшим главой Незалежной Петром Порошенко. Повестку опубликовала пресс-служба политической силы, сославшись на адвоката Игоря Голованя.

"Верховный суд вызывает вас для участия в судебном заседании по рассмотрению административного дела Порошенко Петра Алексеевича к Зеленскому Владимиру Александровичу", — говорится в повестке.