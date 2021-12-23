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Верховный суд Украины вызвал Зеленского по иску Порошенко о госизмене

Депутаты от партии экс-лидера Незалежной заявили, что при нынешнем президенте страна потеряла энергетическую независимость.

23 декабря, 11:14
<p>Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Facebook /<a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2573416456242048&set=t.100007211555008&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Володимир Зеленський</a></p>

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Facebook / Володимир Зеленський

Президента Украины Владимира Зеленского вызвал Верховный суд страны по иску, который направили к нему депутаты Верховной рады от партии "Европейская солидарность", возглавляемой бывшим главой Незалежной Петром Порошенко. Повестку опубликовала пресс-служба политической силы, сославшись на адвоката Игоря Голованя.

"Верховный суд вызывает вас для участия в судебном заседании по рассмотрению административного дела Порошенко Петра Алексеевича к Зеленскому Владимиру Александровичу", — говорится в повестке.

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Ранее Лайф писал, что депутаты от партии Порошенко обвинили Зеленского и его окружение в госизмене. При нынешнем президенте Украина потеряла энергетическую независимость, отмечается в документе, поданном в правоохранительные органы Незалежной.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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