Верховный суд Украины вызвал Зеленского по иску Порошенко о госизмене
Депутаты от партии экс-лидера Незалежной заявили, что при нынешнем президенте страна потеряла энергетическую независимость.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Facebook / Володимир Зеленський
Президента Украины Владимира Зеленского вызвал Верховный суд страны по иску, который направили к нему депутаты Верховной рады от партии "Европейская солидарность", возглавляемой бывшим главой Незалежной Петром Порошенко. Повестку опубликовала пресс-служба политической силы, сославшись на адвоката Игоря Голованя.
"Верховный суд вызывает вас для участия в судебном заседании по рассмотрению административного дела Порошенко Петра Алексеевича к Зеленскому Владимиру Александровичу", — говорится в повестке.
Ранее Лайф писал, что депутаты от партии Порошенко обвинили Зеленского и его окружение в госизмене. При нынешнем президенте Украина потеряла энергетическую независимость, отмечается в документе, поданном в правоохранительные органы Незалежной.
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