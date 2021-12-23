Витренко поделился планами "Нафтогаза" по добыче газа на шельфе Чёрного моря в 2022-м

Украинский "Нафтогаз" планирует начать добывать газ во множестве новых месторождений в стране, в том числе на шельфе Чёрного моря. Это произойдёт уже летом 2022 года, сообщил глава компании Юрий Витренко на пресс-конференции.

"У нас есть перспективные месторождения, новые участки, на которых мы планируем начать добывать газ, что позволит нам совокупно увеличить добычу. Это и шельф Чёрного моря, мы закончили сейсмические исследования на так называемом ближнем шельфе Чёрного моря", — заявил Витренко.

По его словам, эти "перспективные участки", где есть ресурсы газа и нефти, находятся в различных частях Украины, "начиная от Карпат, заканчивая Донецкой, Харьковской областями". Причём компания планирует разрабатывать запасы и к этому процессу намерена привлечь международных партнёров.