Витренко поделился планами "Нафтогаза" по добыче газа на шельфе Чёрного моря в 2022-м
Причём украинская компания собирается разрабатывать запасы голубого топлива и чёрного золота, привлекая к этому процессу международных партнёров.
Фото © ТАСС / Анна Марченко
Украинский "Нафтогаз" планирует начать добывать газ во множестве новых месторождений в стране, в том числе на шельфе Чёрного моря. Это произойдёт уже летом 2022 года, сообщил глава компании Юрий Витренко на пресс-конференции.
"У нас есть перспективные месторождения, новые участки, на которых мы планируем начать добывать газ, что позволит нам совокупно увеличить добычу. Это и шельф Чёрного моря, мы закончили сейсмические исследования на так называемом ближнем шельфе Чёрного моря", — заявил Витренко.
По его словам, эти "перспективные участки", где есть ресурсы газа и нефти, находятся в различных частях Украины, "начиная от Карпат, заканчивая Донецкой, Харьковской областями". Причём компания планирует разрабатывать запасы и к этому процессу намерена привлечь международных партнёров.
Ранее стало известно, что крупнейшие месторождения газа на Украине опустошены на 80%. При этом в "Нафтогазе" добавили, что работают над увеличением добычи топлива в стране.
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