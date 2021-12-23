Путин: Зеленский после прихода к власти на Украине подпал под влияние "нациков" © LIFE

Президент Украины Владимир Зеленский после прихода к власти подпал под влияние радикальных элементов. Об этом на пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

"Президент Зеленский пришёл к власти и, вместо того чтобы их исполнять (обещания. — Прим. Лайфа), подпал, как и прежние руководители (Украины. — Прим. Лайфа), под влияние радикальных элементов, как на Украине говорят, "нациков", — отметил Путин.

Ранее Лайф писал, что депутаты от партии Порошенко обвинили Зеленского и его окружение в госизмене. При нынешнем президенте Украина потеряла энергетическую независимость, отмечается в документе, поданном в правоохранительные органы Незалежной.

