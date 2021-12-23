Путин — о ситуации на Украине: Полная нищета, людей готовят к суровой зиме
По словам российского лидера, пенсионеры упрекают власть в том, что она их фактически уничтожает.
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Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции описал ситуацию на Украине всего двумя словами — полная нищета. Российский лидер считает, что жители Незалежной готовятся к суровой зиме.
"Всегда есть люди, которые могут плюнуть в экран, глядя на то, что происходит сегодня на Украине. Полная нищета. Всех готовят к суровой зиме. Пенсионеры встречаются с депутатами и говорят: за что вы нас уничтожаете? Так что всегда есть кому и по какому поводу плюнуть. И с той и с другой стороны", — сказал российский президент.
Ранее Лайф сообщал, что на Украине 68-летняя пенсионерка расплакалась в прямом эфире из-за нищеты. Женщина также пожаловалась, что жителям страны попросту не хватает денег даже на еду.
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