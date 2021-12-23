Путин — о ситуации на Украине: Полная нищета, людей готовят к суровой зиме

"Всегда есть люди, которые могут плюнуть в экран, глядя на то, что происходит сегодня на Украине. Полная нищета. Всех готовят к суровой зиме. Пенсионеры встречаются с депутатами и говорят: за что вы нас уничтожаете? Так что всегда есть кому и по какому поводу плюнуть. И с той и с другой стороны", — сказал российский президент.