"Дни сочтены": Волейболист Спиридонов предсказал, где может продолжить карьеру Дзюба
Ранее форвард заявил, что хочет и готов вернуться в сборную России и примириться с Валерием Карпиным.
Фото © Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"
Известный российский волейболист и футбольный болельщик Алексей Спиридонов в беседе с "Матч ТВ" выразил мнение, что уже весной Артём Дзюба покинет "Зенит" и сменит команду.
"Читал его высказывания про болельщиков, что они неблагодарный народ. Но он так сказал, потому что его ненавидят даже болельщики "Зенита", как и фанаты других команд. Думаю, в "Зените" его дни сочтены — доиграет до мая и уедет к Черчесову в "Ференцварош", — заявил Спиридонов.
Ранее Лайф сообщал, что Артём Дзюба заявил о готовности вернуться в сборную России и наладить отношения с её главным тренером Валерием Карпиным.
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