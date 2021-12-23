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"Дни сочтены": Волейболист Спиридонов предсказал, где может продолжить карьеру Дзюба

Ранее форвард заявил, что хочет и готов вернуться в сборную России и примириться с Валерием Карпиным.

23 декабря, 11:33

Фото © Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"

Известный российский волейболист и футбольный болельщик Алексей Спиридонов в беседе с "Матч ТВ" выразил мнение, что уже весной Артём Дзюба покинет "Зенит" и сменит команду.

"Читал его высказывания про болельщиков, что они неблагодарный народ. Но он так сказал, потому что его ненавидят даже болельщики "Зенита", как и фанаты других команд. Думаю, в "Зените" его дни сочтены — доиграет до мая и уедет к Черчесову в "Ференцварош", — заявил Спиридонов.

"Не от меня зависит": Дзюба заявил, что хотел бы ещё сыграть за сборную России

"Не от меня зависит": Дзюба заявил, что хотел бы ещё сыграть за сборную России

Ранее Лайф сообщал, что Артём Дзюба заявил о готовности вернуться в сборную России и наладить отношения с её главным тренером Валерием Карпиным.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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