"Читал его высказывания про болельщиков, что они неблагодарный народ. Но он так сказал, потому что его ненавидят даже болельщики "Зенита", как и фанаты других команд. Думаю, в "Зените" его дни сочтены — доиграет до мая и уедет к Черчесову в "Ференцварош", — заявил Спиридонов.