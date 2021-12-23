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Путин напомнил о трагедии в Одессе: Никто пальцем не шевельнул, чтобы найти преступников

Тогда противники "антимайдана" пытались укрыться от радикалов. В результате те подожгли здание и не давали людям покидать его. Погибло 48 человек, около 200 пострадали.

23 декабря, 11:33

Владимир Путин. Фото © LIFE

Президент России Владимир Путин отметил, что на Украине "никто и пальцем не шевельнул", чтобы найти виновных в гибели людей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

"В Одессе людей заживо сожгли в Доме профсоюзов. Хоть кто-то пальцем пошевельнул, что найти преступников? Ничего подобного", — заявил Путин на пресс-конференции.

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Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сторонниками и противниками государственного переворота. Последние укрылись в Доме профсоюзов. Радикалы подожгли здание и не давали людям покидать его. Погибло 48 человек, около 200 пострадали. Ответственности за это никто не понёс.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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