Путин напомнил о трагедии в Одессе: Никто пальцем не шевельнул, чтобы найти преступников

Президент России Владимир Путин отметил, что на Украине "никто и пальцем не шевельнул", чтобы найти виновных в гибели людей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

"В Одессе людей заживо сожгли в Доме профсоюзов. Хоть кто-то пальцем пошевельнул, что найти преступников? Ничего подобного", — заявил Путин на пресс-конференции.