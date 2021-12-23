Путин напомнил о трагедии в Одессе: Никто пальцем не шевельнул, чтобы найти преступников
Тогда противники "антимайдана" пытались укрыться от радикалов. В результате те подожгли здание и не давали людям покидать его. Погибло 48 человек, около 200 пострадали.
Владимир Путин. Фото © LIFE
Президент России Владимир Путин отметил, что на Украине "никто и пальцем не шевельнул", чтобы найти виновных в гибели людей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
"В Одессе людей заживо сожгли в Доме профсоюзов. Хоть кто-то пальцем пошевельнул, что найти преступников? Ничего подобного", — заявил Путин на пресс-конференции.
Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сторонниками и противниками государственного переворота. Последние укрылись в Доме профсоюзов. Радикалы подожгли здание и не давали людям покидать его. Погибло 48 человек, около 200 пострадали. Ответственности за это никто не понёс.
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