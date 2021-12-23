Путин заявил об уничтожении на Украине политиков, пытающихся выстроить отношения с РФ
Незалежная вводит санкции против своих же граждан, учиняет внесудебные расправы, заметил президент.
Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
На Украине уничтожают представителей сил, которые хотят добрососедских отношений с Россией. На это указал президент РФ Владимир Путин.
"Мы готовы работать с теми силами, которые хотели бы выстроить отношения с Россией в таком добрососедском ключе. Что происходит с этими силами? Внесудебные расправы, санкции против своих граждан, что противоречит закону и конституции Украины, или просто убийства на улице. Убийц никто не ищет", — описал ситуацию в Незалежной российский лидер, общаясь с журналистами в ходе 17-й ежегодной пресс-конференции в столичном Манеже.
Один из таких политиков — лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук. Напомним, в ноябре СНБО Украины ввёл санкции против его курсировавших в США самолётов. Сам Медведчук находится под домашним арестом из-за подозрений в госизмене.
Как указал глава государства, на Украине царит полная нищета, людей готовят к суровой зиме. По словам российского лидера, пенсионеры упрекают власть в том, что она их фактически уничтожает.
Комментариев: 0