Путин рассказал о попытках Европы "поддержать штаны" Украине реверсом газа

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции прокомментировал ситуацию на газовом рынке. Лидер РФ допустил, что Польша покупает газ по реверсу из Германии и затем перепродаёт его на Украину

"Есть все основания полагать, что газ идёт на Украину. Может, обратиться в инстанции и разобраться? Может, лучше подавать в Европу, чем пытаться кому-то там поддержать штаны?", — отметил глава государства.