Путин рассказал о попытках Европы "поддержать штаны" Украине реверсом газа
По словам президента РФ, есть все основания полагать, что голубое топливо, возвращаемое реверсом из Германии в Польшу, затем идёт в Незалежную.
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции прокомментировал ситуацию на газовом рынке. Лидер РФ допустил, что Польша покупает газ по реверсу из Германии и затем перепродаёт его на Украину
"Есть все основания полагать, что газ идёт на Украину. Может, обратиться в инстанции и разобраться? Может, лучше подавать в Европу, чем пытаться кому-то там поддержать штаны?", — отметил глава государства.
Ранее стало известно, что крупнейшие месторождения газа на Украине опустошены на 80%. При этом в "Нафтогазе" отметили, что работают над увеличением добычи топлива в стране.
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