Путин предложил журналистке из Бурятии подменить Пескова во время пресс-конференции © LIFE

Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции в шутку предложил журналистке из Бурятии Асе Гукасян подменить Дмитрия Пескова и побыть пресс-секретарём.

"То есть вы хотите подменить собой Дмитрия Сергеевича? Ну давайте. Поработайте пресс-секретарём", — ответил Путин на просьбу журналистки передать слово её коллеге из того же региона.

Сам Песков никак не отреагировал на произошедшее, лишь слегка улыбнулся. Однако позже, перед тем как передать слово очередному корреспонденту для нового вопроса, пресс-секретарь уточнил, вернули ли ему полномочия из Бурятии.