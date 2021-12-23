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Путин предложил журналистке из Бурятии подменить Пескова во время пресс-конференции

Это произошло в тот момент, когда представительница СМИ решила передать слово своей коллеге из региона.

23 декабря, 11:59

Ася Гукасян © LIFE

Путин предложил журналистке из Бурятии подменить Пескова во время пресс-конференции © LIFE

Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции в шутку предложил журналистке из Бурятии Асе Гукасян подменить Дмитрия Пескова и побыть пресс-секретарём.

"То есть вы хотите подменить собой Дмитрия Сергеевича? Ну давайте. Поработайте пресс-секретарём", — ответил Путин на просьбу журналистки передать слово её коллеге из того же региона.

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Сам Песков никак не отреагировал на произошедшее, лишь слегка улыбнулся. Однако позже, перед тем как передать слово очередному корреспонденту для нового вопроса, пресс-секретарь уточнил, вернули ли ему полномочия из Бурятии.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин встал на защиту Деда Мороза, против которого россиянин подал иск в суд. Президент напомнил, что новогодний волшебник исполняет желания только хороших мальчиков и девочек.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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