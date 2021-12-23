Фигурист Александр Самарин, который в ходе проката короткой программы разбил в кровь подбородок, рассказал журналистам о своём самочувствии после полученной им травмы.

"Всё в порядке со здоровьем. Необычно, но в порядке. На тренировках такое не происходит. Просто рассёк подбородок. Стяжками стянули, сейчас мне его заклеивали", — цитирует Самарина Sport24.