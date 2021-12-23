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"Необычно, но в порядке": Разбивший подбородок фигурист Самарин рассказал о состоянии после травмы

В ходе проката он упал с четверного флипа, а сразу после был вынужден отправиться за помощью к докторам.

23 декабря, 12:04
<p>Фото © ТАСС / Петр Ковалев</p>

Фото © ТАСС / Петр Ковалев

Фигурист Александр Самарин, который в ходе проката короткой программы разбил в кровь подбородок, рассказал журналистам о своём самочувствии после полученной им травмы.

"Всё в порядке со здоровьем. Необычно, но в порядке. На тренировках такое не происходит. Просто рассёк подбородок. Стяжками стянули, сейчас мне его заклеивали", — цитирует Самарина Sport24.

Фигурист Самарин разбил в кровь подбородок во время короткой программы на ЧР

Фигурист Самарин разбил в кровь подбородок во время короткой программы на ЧР

Ранее Лайф сообщал, что Самарин в ходе короткой программы не смог выполнить четверной флип и упал на лёд, разбив до крови подбородок. Сразу после проката он отправился за помощью к медикам.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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