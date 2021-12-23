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Путин назвал Казахстан одним из самых близких союзников России

Он обратил внимание на вклад первого лидера страны в налаживание отношений двух стран.

23 декабря, 12:05

Фото © Pixabay

Президент РФ Владимир Путин надеется, что руководство Казахстана примет его приглашение и приедет на встречу лидеров ЕврАзЭС в Санкт-Петербург. Российский лидер указал на дружеские отношения с казахским коллегой Касым-Жомартом Токаевым и напомнил, что его визит в страну не состоялся из-за пандемии коронавируса.

"Казахстан — один из самых близких наших союзников. У нас сложились уникальные отношения, которые были заложены и первым президентом Казахстана Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, и сейчас подхвачено поддержание такого качества отношений с новым президентом, с которым у меня очень близкие, дружеские отношения сложились", — сказал российский лидер.

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Ранее Лайф писал, что Назарбаев объяснил, почему в 2014 году Казахстан не признал Крым российским. Политик также напомнил, что тогда республика не поддержала и украинскую сторону.


Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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