Путин назвал Казахстан одним из самых близких союзников России

Президент РФ Владимир Путин надеется, что руководство Казахстана примет его приглашение и приедет на встречу лидеров ЕврАзЭС в Санкт-Петербург. Российский лидер указал на дружеские отношения с казахским коллегой Касым-Жомартом Токаевым и напомнил, что его визит в страну не состоялся из-за пандемии коронавируса.

"Казахстан — один из самых близких наших союзников. У нас сложились уникальные отношения, которые были заложены и первым президентом Казахстана Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, и сейчас подхвачено поддержание такого качества отношений с новым президентом, с которым у меня очень близкие, дружеские отношения сложились", — сказал российский лидер.