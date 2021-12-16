Как отказаться от невыгодного кредита: Метод "Роснано" "Роснано" намерено разорвать невыгодные кредитные договоры со слишком высокой ставкой. Это прецедентное дело, которое может быть выгодно и обычным гражданам. Как избавиться от кабального займа? 15 декабря, 21:40 Штаб-квартира "Роснано". Фото © ТАСС / Андрей Любимов

Госкорпорация "Роснано", уже объявившая о реструктуризации своих долгов, направила трём банкам досудебные претензии о признании недействительными заключённых с ними кредитных договоров. По мнению госкорпорации, банки злоупотребили правом и заключили кабальные, не выгодные для компании договоры. Дело в том, что все займы были гарантированы государством, между тем ставка по ним была значительно выше, чем ставка по государственным облигациям. А если бы не было госгарантий, то банки бы не дали ей денег, так как понимали, что отдавать ей нечем.

Нельзя извлекать прибыль при кредитовании, если банк осознаёт, что сделка нарушает интересы заёмщика и выбранная схема заёмного финансирования в долгосрочной перспективе приведёт к существенным финансовым потерям Госкорпорация "Роснано"

О том, как в госкорпорации исчезали деньги, Лайф уже писал в ноябре. Однако как обычному человеку разорвать договор с банком, если уже вне его офиса он осознал: договор ему не выгоден?

— Скорее всего, требуя разрыва договоров, новое руководство "Роснано" в данном случае намекает на то, что эти кредиты были взяты прошлым руководством не просто так, а, возможно, имел место коммерческий подкуп, — говорит партнёр компании "Николаев, Рубин и партнёры" Артём Николаев. — Однако разбираться в этом должны правоохранительные органы. Между тем граждане тоже могут потребовать от банка разорвать кредитный договор. Но, как правило, это можно сделать только через суд. В качестве оснований могут быть нестабильное материальное положение должника, вызванное болезнью, травмой, трагическим событием в семье. Или же, например, обман со стороны банка — в рекламе они предлагали одну кредитную ставку, а в договоре указана другая, выше.

В принципе, отказаться от кредита можно на любом этапе оформления или погашения, вот только процедура отказа и последствия на каждом этапе будут разными. Пока не получены деньги от банка, отказаться можно в любой момент и без каких-либо последствий — оформленная заявка или беседы с менеджером клиента ни к чему не обязывают.

— Между тем лучше всего банку объяснить причины своего отказа, — говорит частный кредитный брокер Алевтина Савина. — Иначе получить дальнейшие кредиты будет сложнее. Ну, обычно бывает достаточно сказать: в другом банке я получил более выгодные условия.

Если договор подписан банком и клиентом, но деньги ещё не перечислены (или они не использованы), как правило, клиент может тоже от них отказаться без материального ущерба для себя.

— Согласно закону, от любого потребительского кредита клиент вправе отказаться в течение 14 дней, — отмечает Николаев. — Если деньги как-то были использованы клиентом, то необходимо будет заплатить проценты за фактическое время их использования. Некоторые банки требуют заплатить комиссию "за рассмотрение" — такие комиссии незаконны, их можно не платить. Достаточно просто написать заявление, и банк обязан разорвать договор.

А вот при отказе от уже согласованного (и уж тем более полученного) кредита нужно быть готовым к некоторым материальным и зачастую нервным потерям. Для этого тоже нужно написать письменное заявление в банк — даже если операционисты говорит, что это "бесполезно". Обязательно на копии необходимо получить печать отделения и подпись принявшего документы.

В том случае, если клиент хочет прекратить кредитные отношения из-за того, что его обманули с кредитной ставкой, необходимостью страховки и так далее, необходимо обязательно это указать в документах. И хорошо, если кто-то сможет это подтвердить или есть запись разговоров. В дальнейшем это поможет в суде, если банк откажется добровольно пойти навстречу клиенту.

— Чтобы решить вопрос с минимальными потерями, лучше всего настаивать на недействительности подписанных бумаг, как это делает и "Роснано", — отмечает Савина. — Отменить соглашение можно, опираясь на основания некорректной письменной формы документа, подписания недееспособным лицом, заключения под влиянием третьих лиц, с применением обмана, принуждения, угроз и так далее. Но в любом случае расторжение договора не избавит от необходимости возвратить банку деньги. Так что всегда перед подписанием бумаг имеет смысл их как следует изучить и, если что-то неясно, проконсультироваться со специалистом.

Авторы Александра Баязитова