"А в лавке кто останется?": Путин объяснил Лайфу, почему не берёт Мишустина в тайгу
Путин — о том, почему не берёт Мишустина в тайгу. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин процитировал старый еврейский анекдот, отвечая на вопрос корреспондента Лайфа о том, кто из министров его любимчик и почему он не берёт с собой в тайгу, где любит отдыхать с министром обороны Сергеем Шойгу, ещё и премьера Михаила Мишустина.
"Если мы ещё и Мишустина будем брать с собой, помните старый еврейский анекдот: "А в лавке-то кто останется?" Кто работать-то будет?" — пошутил в ответ российский лидер.
Возвращаясь к вопросу о любимчиках в правительстве, Путин отметил, что у него их быть просто не может.
"Ведь такого не было никогда. Я со многими людьми работаю очень много лет и хорошо их знаю, но, если я вижу, что они где-то недорабатывают или стараются обойти острые углы, вне зависимости от наших личных отношений я всегда на это указываю своим коллегам и добиваюсь должного отношения к тем вопросам, которые мы обсуждаем", — рассказал президент.
Путин добавил, что некоторых членов правительства и сотрудников Администрации Президента он бы даже премировал по результатам работы по преодолению пандемии, однако здесь нужно скорее оценивать общую работу правительства, а не выделять кого-то.
Ранее Шойгу рассказал о "сказочном" обогревателе в палатке Путина во время ночёвки в тайге. Глава Минобороны, отвечая на вопрос, как ему удаётся из года в год зазывать президента с собой в такие путешествия, пошутил, что "тут ещё надо разобраться, кто кого тянет".
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