Путин — о том, почему не берёт Мишустина в тайгу. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин процитировал старый еврейский анекдот, отвечая на вопрос корреспондента Лайфа о том, кто из министров его любимчик и почему он не берёт с собой в тайгу, где любит отдыхать с министром обороны Сергеем Шойгу, ещё и премьера Михаила Мишустина.

"Если мы ещё и Мишустина будем брать с собой, помните старый еврейский анекдот: "А в лавке-то кто останется?" Кто работать-то будет?" — пошутил в ответ российский лидер.

Возвращаясь к вопросу о любимчиках в правительстве, Путин отметил, что у него их быть просто не может.

"Ведь такого не было никогда. Я со многими людьми работаю очень много лет и хорошо их знаю, но, если я вижу, что они где-то недорабатывают или стараются обойти острые углы, вне зависимости от наших личных отношений я всегда на это указываю своим коллегам и добиваюсь должного отношения к тем вопросам, которые мы обсуждаем", — рассказал президент.

Путин добавил, что некоторых членов правительства и сотрудников Администрации Президента он бы даже премировал по результатам работы по преодолению пандемии, однако здесь нужно скорее оценивать общую работу правительства, а не выделять кого-то.