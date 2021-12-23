"Существует же здравый смысл": Путин считает, что у России есть защита от западного гендерного "мракобесия"
Президент напомнил, что придерживается традиционного подхода, что женщина — это женщина, мужчина — это мужчина, мама — это мама, а отец — это отец.
Пресс-конференция президента РФ © LIFE
Путин — о появлении "новой этики". Видео © LIFE
В ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин прокомментировал появление "новой этики", он назвал этот процесс неизбежным, но выразил надежду, что у всех народов России есть "внутренняя моральная защита от такого мракобесия".
"Это неизбежно в современном мире, так же, как пандемия, новые штаммы — они всё появляются и появляются. От этого никуда не деться, но надо просто противоядие искать эффективное. Если кто-то считает, что женщины и мужчины — это одно и то же, ради бога, но существует же здравый смысл", — заявил глава государства.
Он снова напомнил, что придерживается традиционного подхода, что женщина — это женщина, мужчина — это мужчина, мама — это мама, а отец — это отец. Президент считает, что у российского общества есть моральная защита против этого "мракобесия".
"Особенность нашего общества и в том, что Россия складывалась как многоконфессиональная страна. У всех народов России есть определённая внутренняя моральная защита от такого мракобесия. Да пусть они там делают что хотят", — добавил глава государства.
Путин отметил, что бороться с этим можно поддержкой традиционных ценностей.
Ранее сексолог назвал безумием идею самостоятельного выбора пола детьми. Такая тенденция набирает обороты преимущественно в западных странах.
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