Путин — на вопрос Лайфа: У меня не может быть любимчиков © LIFE

Президент России Владимир Путин заявил, что у него не может быть любимчиков и никогда такого не было. Об этом он сказал во время ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста Лайфа Александра Юнашева.

"У меня не может быть любимчиков. Ведь такого не было никогда. Я со многими людьми работаю очень много лет и знаю их хорошо. Но если я вижу, что или где-то недорабатывают, или стараются как-то обойти какие-то острые углы, вне зависимости от наших личных отношений я всегда на это указываю своим коллегам и добиваюсь должного отношения к тем вопросам, которые мы прорабатываем или обсуждаем", — заявил Путин.

Российский лидер также отметил, что считает правильным выдавать премии сотрудникам по итогам работы. При этом он подчеркнул, что важно оценивать работу коллектива в целом, а не каждого работника по отдельности и не стоит как наказание выдавать кому-то "пять копеек".

"Вопрос не в том, кто хороший или плохой, вопрос в том, как мы руководим этим процессом. Мы добиваемся того, чтобы все работали эффективно или нет. И если мы не добиваемся этого, в том числе ваш покорный слуга, значит, мы сами в чём-то недорабатываем", — заключил Путин.