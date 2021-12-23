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Путин рассказал о помощи детям со спинальной мышечной атрофией

Глава государства отметил, что благодаря фонду "Круг добра" сейчас поддержку получает на порядок больше детей, чем раньше.

23 декабря, 12:38

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, как сейчас в стране финансируется помощь детям с диагнозом СМА (спинальная мышечная атрофия).

"Чтобы расширить количество детей, которые нуждаются в поддержке, был создан фонд "Круг добра". Источником финансирования является повышение налога на доход физических лиц, которые получают больше по стране. Мы с самого начала говорили, что эти деньги пойдут на поддержку детей с тяжёлыми заболеваниями, в том числа со СМА", — напомнил Путин.

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По словам главы государства, вчера ему сказали, что в целом на сегодняшний день работа фонда "Круг добра" настроена. Путин отметил, что сейчас поддержку получает на порядок больше детей, чем раньше.

А ранее Лайф сообщал, что на лечение тяжелобольных детей в России дополнительно выделят почти 22 миллиарда рублей. Как отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, серьёзный диагноз ребёнка является настоящим испытанием для всей семьи, в том числе и в финансовом плане.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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