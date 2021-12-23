Путин рассказал о помощи детям со спинальной мышечной атрофией
Глава государства отметил, что благодаря фонду "Круг добра" сейчас поддержку получает на порядок больше детей, чем раньше.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, как сейчас в стране финансируется помощь детям с диагнозом СМА (спинальная мышечная атрофия).
"Чтобы расширить количество детей, которые нуждаются в поддержке, был создан фонд "Круг добра". Источником финансирования является повышение налога на доход физических лиц, которые получают больше по стране. Мы с самого начала говорили, что эти деньги пойдут на поддержку детей с тяжёлыми заболеваниями, в том числа со СМА", — напомнил Путин.
По словам главы государства, вчера ему сказали, что в целом на сегодняшний день работа фонда "Круг добра" настроена. Путин отметил, что сейчас поддержку получает на порядок больше детей, чем раньше.
А ранее Лайф сообщал, что на лечение тяжелобольных детей в России дополнительно выделят почти 22 миллиарда рублей. Как отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, серьёзный диагноз ребёнка является настоящим испытанием для всей семьи, в том числе и в финансовом плане.
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