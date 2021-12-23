МВД Белоруссии признало экстремистами граждан, объединившихся вокруг "Радыё Свабода"

Министерство внутренних дел Белоруссии признало интернет-ресурсы "Радыё Свабода" (белорусскоязычное подразделение "Радио Свобода"*) экстремистским формированием. Об этом сообщила пресс-служба МВД в телеграм-канале.

"Министерством внутренних дел 23 декабря 2021 года экстремистским формированием признана группа граждан, объединившихся посредством интернет-ресурсов "Радыё Свабода", — говорится в релизе.

Как отмечается, руководителям и участникам экстремистского формирования может грозить лишение свободы сроком до семи лет.

Ранее суд в Минске признал экстремистским телеграм-канал "Радыё Свабода — Беларусь". Аналогичные решения приняты относительно его аккаунтов в социальных сетях и на видеохостинге "Ютуб".