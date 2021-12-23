Владимир Путин пообещал подумать о проведении чемпионата мира по хоккею в Уфе. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции пообещал подумать о вопросе проведения чемпионата мира по хоккею в Уфе.

"Салават Юлаев" — отличная команда, самого высшего качества. На счёт чемпионата мира сейчас я не готов ответить. По-моему, ближайший чемпионат мира планируется в Питере, готовится сооружение. Это зависит от Международной федерации хоккея. Питер и Уфа достаточно далеко друг от друга находятся. Насколько по логистике это возможно… Но Уфа в состоянии провести международные соревнования самого высокого уровня, без всякого сомнения", — заявил Путин.