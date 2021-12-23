Путин пообещал подумать о проведении чемпионата мира по хоккею в Уфе
Отметим, что в 2023 году турнир примет Санкт-Петербург, а в 2016-м он проходил в Москве и Северной столице.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Владимир Путин пообещал подумать о проведении чемпионата мира по хоккею в Уфе. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции пообещал подумать о вопросе проведения чемпионата мира по хоккею в Уфе.
"Салават Юлаев" — отличная команда, самого высшего качества. На счёт чемпионата мира сейчас я не готов ответить. По-моему, ближайший чемпионат мира планируется в Питере, готовится сооружение. Это зависит от Международной федерации хоккея. Питер и Уфа достаточно далеко друг от друга находятся. Насколько по логистике это возможно… Но Уфа в состоянии провести международные соревнования самого высокого уровня, без всякого сомнения", — заявил Путин.
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Отметим, что ближайший чемпионат мира по хоккею в России пройдёт в 2023 году. В последний раз наша страна принимала турнир в 2016 году. Тогда он проходил в Москве и Санкт-Петербурге. Добавим, что в Уфе в 2013 году проходил молодёжный чемпионат мира по хоккею.
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