Путин призвал США осознать неспособность сдержать развитие КНР

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что США не смогут сдержать развитие Китая. Политика сдерживания ошибочна, подчеркнул глава государства.

"Также ошибкой является попытка использовать спорт (бойкот Олимпиады в Пекине. — Прим. Лайфа) для решения каких-то сиюминутных политических вопросов. Им (США. — Прим. Лайфа) не сдержать развитие Китая. Сегодня экономика Китая по паритету покупательской способности больше, чем американская. Пройдёт 2035 год, 2050-й — и Китай неизбежно станет первой экономикой мира по всем другим показателям", — заявил российский лидер.

В ходе пресс-конференции глава государства также назвал ошибкой бойкот США Олимпиады в Пекине. Путин подчеркнул, что спорт, как и искусство, должен объединять людей, а не наоборот.