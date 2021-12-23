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Путин призвал США осознать неспособность сдержать развитие КНР

Китай неизбежно станет первой экономикой мира в ближайшие десятилетия, считает российский лидер.

23 декабря, 12:51

Фото © Pixabay

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что США не смогут сдержать развитие Китая. Политика сдерживания ошибочна, подчеркнул глава государства.

"Также ошибкой является попытка использовать спорт (бойкот Олимпиады в Пекине. — Прим. Лайфа) для решения каких-то сиюминутных политических вопросов. Им (США. — Прим. Лайфа) не сдержать развитие Китая. Сегодня экономика Китая по паритету покупательской способности больше, чем американская. Пройдёт 2035 год, 2050-й — и Китай неизбежно станет первой экономикой мира по всем другим показателям", заявил российский лидер.

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В ходе пресс-конференции глава государства также назвал ошибкой бойкот США Олимпиады в Пекине. Путин подчеркнул, что спорт, как и искусство, должен объединять людей, а не наоборот.

А ранее Лайф рассказывал, что китайский лидер Си Цзиньпин поблагодарил Путина за противостояние попыткам вбить клин между странами. Он также отметил, что, несмотря на большие перемены в мире, отношения между Россией и Китаем показали свою крепкую жизнеспособность.


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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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