Путин рассказал, чем привлечь новых жителей на Дальний Восток
Глава государства напомнил также о мерах поддержки жителей региона при покупке жилья.
Владивосток. Фото © Shutterstock
В ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин рассказал, какими мерами можно привлечь новых жителей на Дальний Восток, где пока фиксируется отток населения.
"Дальний Восток требует к себе особого внимания, это комплексная работа, нужно сделать жизнь на Дальнем Востоке привлекательной в современной условиях. Нужно развивать экономику, чтобы создавались интересные и высокооплачиваемые места, нужно улучшать социалку, чтобы комфортно было жить. Для этого у нас есть специальные программы", — отметил глава государства.
Путин напомнил также о мерах поддержки граждан при покупке жилья: в ДФО действует льготная ипотека под 2%, есть сельхозипотека под 3%, кредит на покупку жилья для семей с детьми под 6%. Президент признал, что дешёвая льготная ипотека ведёт к подорожанию жилья, но при этом отметил и позитивный эффект для российских семей, которые смогли решить жилищный вопрос.
Ранее глава ВТБ Костин рассказал Путину о востребованности льготной ипотеки. Также председатель правления банка поведал об итогах работы кредитной организации за год.
Лента новостей
Песня Эда Ширана Shape of You первой в истории Spotify набрала три миллиарда прослушиваний
сегодня в 12:50
"Попытка сдержать развитие Китая": Путин назвал ошибкой бойкот США Олимпиады в Пекине
сегодня в 12:45
МВД Белоруссии признало экстремистами граждан, объединившихся вокруг "Радыё Свабода"
сегодня в 12:42
Комментариев: 0