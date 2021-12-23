Путин рассказал, чем привлечь новых жителей на Дальний Восток

В ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин рассказал, какими мерами можно привлечь новых жителей на Дальний Восток, где пока фиксируется отток населения.

"Дальний Восток требует к себе особого внимания, это комплексная работа, нужно сделать жизнь на Дальнем Востоке привлекательной в современной условиях. Нужно развивать экономику, чтобы создавались интересные и высокооплачиваемые места, нужно улучшать социалку, чтобы комфортно было жить. Для этого у нас есть специальные программы", — отметил глава государства.

Путин напомнил также о мерах поддержки граждан при покупке жилья: в ДФО действует льготная ипотека под 2%, есть сельхозипотека под 3%, кредит на покупку жилья для семей с детьми под 6%. Президент признал, что дешёвая льготная ипотека ведёт к подорожанию жилья, но при этом отметил и позитивный эффект для российских семей, которые смогли решить жилищный вопрос.