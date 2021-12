Песня Эда Ширана Shape of You первой в истории Spotify набрала три миллиарда прослушиваний

Песня британского поп-музыканта Эда Ширана Shape of You стала самой популярной композицией на интернет-сервисе потокового аудио Spotify, набрав три миллиарда прослушиваний. Как отмечает NME , трек появился в январе 2017 года.

" [Эта песня] на самом деле не предназначалась для создания альбома. Но когда я закончил писать песню, Бен Кук с моего лейбла сказал, что она должна стать синглом, а я хотел, чтобы синглом стала Castle on the Hill. Мы выпустили обе песни сразу и... я тогда ошибся", — поделился музыкант.

Причём Shape of You — не первый хит Ширана, пробившийся в топы стримингового сервиса. Более миллиарда прослушиваний набирали его композиции Castle on the Hill, Happier, Galway Girl, I Don't Care и Beautiful People. Они включены в плейлист Billions Club.