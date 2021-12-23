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Путин: Кабмин должен сделать всё, чтобы выполнялись обещания по пенсиям прошлых лет

Российский лидер также анонсировал принятие решений по так называемому силовому блоку, чтобы выравнять доходы людей, которые работают в правоохранительных органах.

23 декабря, 13:01

Путин: Кабмин должен сделать всё, чтобы выполнялись обещания по пенсиям прошлых лет. Фото © LIFE

Путин: Кабмин должен сделать всё, чтобы выполнялись обещания по пенсиям прошлых лет. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о компенсации разницы индексации пенсий уровню фактической инфляции, заявил, что правительство обязано выполнить обещания прошлых лет. Об этом он сказал во время ежегодной пресс-конференции.

"Правительство РФ должно будет сделать всё для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем", — сказал российский лидер.

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Путин также рассказал, что в следующем году будут приняты соответствующие решения по так называемому силовому блоку, чтобы выравнять доходы людей, которые работают в этой сфере. Это должно коснуться и пенсий военнослужащих, подчеркнул президент.

Ранее Путин продлил заморозку накопительной части пенсий до 2024 года. Предполагается, что это позволит увеличить на 772,9 миллиарда рублей доходы бюджета ПФР.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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