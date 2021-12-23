Путин: Кабмин должен сделать всё, чтобы выполнялись обещания по пенсиям прошлых лет. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о компенсации разницы индексации пенсий уровню фактической инфляции, заявил, что правительство обязано выполнить обещания прошлых лет. Об этом он сказал во время ежегодной пресс-конференции.

"Правительство РФ должно будет сделать всё для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем", — сказал российский лидер.

Путин также рассказал, что в следующем году будут приняты соответствующие решения по так называемому силовому блоку, чтобы выравнять доходы людей, которые работают в этой сфере. Это должно коснуться и пенсий военнослужащих, подчеркнул президент.