Путин: Кабмин должен сделать всё, чтобы выполнялись обещания по пенсиям прошлых лет
Российский лидер также анонсировал принятие решений по так называемому силовому блоку, чтобы выравнять доходы людей, которые работают в правоохранительных органах.
Путин: Кабмин должен сделать всё, чтобы выполнялись обещания по пенсиям прошлых лет. Фото © LIFE
Путин: Кабмин должен сделать всё, чтобы выполнялись обещания по пенсиям прошлых лет. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о компенсации разницы индексации пенсий уровню фактической инфляции, заявил, что правительство обязано выполнить обещания прошлых лет. Об этом он сказал во время ежегодной пресс-конференции.
"Правительство РФ должно будет сделать всё для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем", — сказал российский лидер.
Путин также рассказал, что в следующем году будут приняты соответствующие решения по так называемому силовому блоку, чтобы выравнять доходы людей, которые работают в этой сфере. Это должно коснуться и пенсий военнослужащих, подчеркнул президент.
Ранее Путин продлил заморозку накопительной части пенсий до 2024 года. Предполагается, что это позволит увеличить на 772,9 миллиарда рублей доходы бюджета ПФР.
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