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Путин: Счастье и оптимизм в 2022 году зависят от реализации наших планов

Глава государства подчеркнул, что будет настраивать всё руководство страны на работу по решению задач в интересах граждан РФ.

23 декабря, 13:12

Пресс-конференция президента РФ © LIFE

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции ответил на вопрос, от чего зависят счастье и оптимизм в 2022 году.

"Реализация наших планов. Ну а как же? В этом же и весь смысл нашей работы. Чтобы жизнь стала лучше у людей. По поводу политических, внутриполитических событий, выборов и так далее, мне кажется, сейчас думать надо не об этом", — сказал глава государства.

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Путин: Кабмин должен сделать всё, чтобы выполнялись обещания по пенсиям прошлых лет

Президент напомнил, что ранее на пресс-конференции прозвучал вопрос об обеспечении интересов пенсионеров и отметил, что думать нужно об этом.

"Инфляция выросла, сможем мы её понизить? И как мы скорректируем доходы пенсионеров? Да, они растут, но мы обязаны это обеспечить так, как обещали раньше. В соответствии с определённым уровнем инфляции. Вот на это надо всех настраивать, все уровни власти, и наверху, и региональные, и муниципальные. На обеспечение лучшего уровня и качества жизни людей. Планы грандиозные, деньги выделяются колоссальные, и нужно их эффективно использовать, чтобы люди почувствовали, что жизнь меняется к лучшему", — подчеркнул Путин.

Глава государства заверил, что будет настраивать всё руководство страны на работу именно в таком ключе — чтобы добиваться поставленных целей, решать задачи в интересах граждан РФ.

Путин: Россия не сердится, Россия сосредотачивается

Путин: Россия не сердится, Россия сосредотачивается

А ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, какие изменения грядут в жизни россиян в 2022 году. По словам парламентария, в частности, будет широко применяться практика беззаявительного порядка получения льгот. Речь идёт о материнском капитале и пенсионных выплатах.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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