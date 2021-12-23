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Подавший иск к Деду Морозу россиянин готов встретиться с Путиным в суде

Глава государства ранее заявил, что может стать адвокатом волшебника. Сам новогодний персонаж пока не в курсе этой истории. Дедушка занимается волшебными делами, а не мирскими проблемами.

23 декабря, 13:10

Российский Дед Мороз. Фото © Instagram / russiadedmoroz

Юрист Игорь Мирзоев, решивший взыскать с Деда Мороза неполученные подарки и моральный ущерб, готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, ставшим на защиту новогоднего волшебника, в суде. В беседе с Лайфом Мирзоев высказал уверенность в собственной победе.

"Да, готов (встретиться в суде с Путиным. — Прим. Лайфа), с полным энтузиазмом. Я уверен в победе, здорово, что такой квалифицированный юрист будет защищать Деда Мороза. Его шансы на победу, конечно, сильно увеличились. Но тем не менее я считаю, что будет выиграно мною", — сказал Мирзоев.

Он отметил, что давно хочет лично пересечься с главой государства, поэтому с удовольствием встретится с президентом в суде. Такого знакомства Игорь Мирзоев не боится. Как утверждает собеседник Лайфа, за свою юридическую карьеру он часто бывал в судах, поэтому походы в инстанции для него так же привычны, "как проехаться на общественном транспорте".

В то же время сам Дедушка Мороз и понятия не имеет, что на него подали в суд. Сейчас волшебник занят, сказал Лайфу его пресс-секретарь.

"Могу выступить адвокатом": Путин встал на защиту Деда Мороза, против которого россиянин подал иск в суд

"Могу выступить адвокатом": Путин встал на защиту Деда Мороза, против которого россиянин подал иск в суд

"Дедушка Мороз пока об этом вообще ещё не в курсе. Он даже ещё не знает о всей этой истории. У него так много гостей. Дедушка Мороз занимается волшебными делами, всеми людскими занимаются другие люди. Пока он не готов на это всё ответить", — сообщил представитель Деда Мороза.

Путин — об исполнении его желаний Дедом Морозом: Я ему благодарен

Путин — об исполнении его желаний Дедом Морозом: Я ему благодарен

Напомним, юрист Игорь Мирзоев решил обратиться в суд, чтобы взыскать с Деда Мороза неполученные подарки и моральный ущерб. Он отметил, что в своё время не получал презентов в ожидании новогоднего чуда от того, кто, по сути, безвозмездно должен исполнять все заветные желания.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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