Подавший иск к Деду Морозу россиянин готов встретиться с Путиным в суде

Юрист Игорь Мирзоев, решивший взыскать с Деда Мороза неполученные подарки и моральный ущерб, готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, ставшим на защиту новогоднего волшебника, в суде. В беседе с Лайфом Мирзоев высказал уверенность в собственной победе.

"Да, готов (встретиться в суде с Путиным. — Прим. Лайфа), с полным энтузиазмом. Я уверен в победе, здорово, что такой квалифицированный юрист будет защищать Деда Мороза. Его шансы на победу, конечно, сильно увеличились. Но тем не менее я считаю, что будет выиграно мною", — сказал Мирзоев.

Он отметил, что давно хочет лично пересечься с главой государства, поэтому с удовольствием встретится с президентом в суде. Такого знакомства Игорь Мирзоев не боится. Как утверждает собеседник Лайфа, за свою юридическую карьеру он часто бывал в судах, поэтому походы в инстанции для него так же привычны, "как проехаться на общественном транспорте".

В то же время сам Дедушка Мороз и понятия не имеет, что на него подали в суд. Сейчас волшебник занят, сказал Лайфу его пресс-секретарь.

"Дедушка Мороз пока об этом вообще ещё не в курсе. Он даже ещё не знает о всей этой истории. У него так много гостей. Дедушка Мороз занимается волшебными делами, всеми людскими занимаются другие люди. Пока он не готов на это всё ответить", — сообщил представитель Деда Мороза.