Шнуров раскрыл, какой важный вопрос хотел задать Путину на пресс-конференции
Встреча президента с журналистами продолжалась почти четыре часа, за это время глава государства ответил на 55 вопросов. Однако до основателя группы "Ленинград" очередь так и не дошла.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель / POOL
Музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров рассказал, какой вопрос готовил для президента России Владимира Путина к большой пресс-конференции в Манеже. Подчеркнём, что очередь до фронтмена группы "Ленинград" сегодня так и не дошла. По словам музыканта, он собирался спросить, не хочет ли глава государства объявить амнистию.
"Вся страна знает про нравы в российских зонах. Много лет ни одна власть не может решить эту проблему. Что, если секрет в том, чтобы меньше людей сажать? Тюрьма ведь не исправляет, а калечит", — цитирует RTVI Шнурова.
Он напомнил, что в начале своих президентских полномочий Путин уже объявлял широкую амнистию. После этого, как подчеркнул музыкант, в стране значительно снизился уровень преступности.
Напомним, сегодня, 23 декабря, в Манеже прошла ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Общение главы государства с журналистами продлилось 3 часа 56 минут. Он ответил на 55 вопросов. В таком формате российский лидер пообщался с прессой в 17-й раз. Аккредитацию на мероприятие в этом году получили 507 представителей СМИ.
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