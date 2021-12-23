Шнуров раскрыл, какой важный вопрос хотел задать Путину на пресс-конференции

Музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров рассказал, какой вопрос готовил для президента России Владимира Путина к большой пресс-конференции в Манеже. Подчеркнём, что очередь до фронтмена группы "Ленинград" сегодня так и не дошла. По словам музыканта, он собирался спросить, не хочет ли глава государства объявить амнистию.

"Вся страна знает про нравы в российских зонах. Много лет ни одна власть не может решить эту проблему. Что, если секрет в том, чтобы меньше людей сажать? Тюрьма ведь не исправляет, а калечит", — цитирует RTVI Шнурова.

Он напомнил, что в начале своих президентских полномочий Путин уже объявлял широкую амнистию. После этого, как подчеркнул музыкант, в стране значительно снизился уровень преступности.

