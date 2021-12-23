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В Сестрорецке смартфон убил школьницу, принимавшую ванну

Бездыханное тело девочки обнаружила мать, причём только утром. В воде был и телефон подростка, через удлинитель подключённый к зарядке.

23 декабря, 16:39

Фото © Pixabay

В Сестрорецке Курортного района Санкт-Петербурга в ванной из-за подключённого к розетке телефона погибла школьница. Об этом пишет газета "Петербургский дневник" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело девочки с ожогами, характерными для электротравмы, обнаружила мать наутро. Вечером девочка отправилась купаться, прихватив смартфон. Его тоже нашли в воде, устройство заряжалось через удлинитель.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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