В Сестрорецке смартфон убил школьницу, принимавшую ванну

В Сестрорецке Курортного района Санкт-Петербурга в ванной из-за подключённого к розетке телефона погибла школьница. Об этом пишет газета "Петербургский дневник" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело девочки с ожогами, характерными для электротравмы, обнаружила мать наутро. Вечером девочка отправилась купаться, прихватив смартфон. Его тоже нашли в воде, устройство заряжалось через удлинитель.