"Знает своё дело": Физиономист Филатова уличила кусавшую губу на пресс-конференции Путина Хилькевич во флирте
Однако подобная реакция не является намёком на попытку звезды сериала "Универ" соблазнить президента, указала специалист.
Анна Хилькевич во время ответа главы государства прищурилась и соблазнительно прикусила губу. Кадр из трансляции пресс-конференции Владимира Путина © LIFE
Физиономист и психолог Светлана Филатова проанализировала поведение звезды сериала "Универ" Анны Хилькевич, которая соблазнительно покусывала губу, когда слушала ответ президента России Владимира Путина на свой вопрос в ходе ежегодной большой пресс-конференции.
"Она (Хилькевич. — Прим. Лайфа) — истероидный психотип. Ей интересно, что она попала в центр внимания. Элемент флирта можно допустить. Но в первую очередь — она знает своё дело. Запустила и произвела все нужные манипуляции, а потом и пофлиртовать можно", — пояснила специалист в беседе с Лайфом.
Филатова отметила, что блондинка "как истинная девочка" попросту включила обаяние. Подобная реакция, по словам эксперта, не является намёком на попытку актрисы соблазнить президента.
Ранее в ходе пресс-конференции Хилькевич задала Путину вопрос, деградирует ли поколение из-за соцсетей. Когда президент отвечал, блондинка неожиданно прищурилась и соблазнительно прикусила губу. Некоторым подобное поведение звезды "Универа" показалось неуместным.
Напомним, сегодня, 23 декабря, в Манеже прошла ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Общение главы государства с журналистами продлилось 3 часа 56 минут. Он ответил на 55 вопросов. В таком формате российский лидер пообщался с прессой в 17-й раз. Аккредитацию на мероприятие в этом году получили 507 представителей СМИ.
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