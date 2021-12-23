Физиономист и психолог Светлана Филатова проанализировала поведение звезды сериала "Универ" Анны Хилькевич, которая соблазнительно покусывала губу, когда слушала ответ президента России Владимира Путина на свой вопрос в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

"Она (Хилькевич. — Прим. Лайфа) — истероидный психотип. Ей интересно, что она попала в центр внимания. Элемент флирта можно допустить. Но в первую очередь — она знает своё дело. Запустила и произвела все нужные манипуляции, а потом и пофлиртовать можно", — пояснила специалист в беседе с Лайфом.

Филатова отметила, что блондинка "как истинная девочка" попросту включила обаяние. Подобная реакция, по словам эксперта, не является намёком на попытку актрисы соблазнить президента.

Ранее в ходе пресс-конференции Хилькевич задала Путину вопрос, деградирует ли поколение из-за соцсетей. Когда президент отвечал, блондинка неожиданно прищурилась и соблазнительно прикусила губу. Некоторым подобное поведение звезды "Универа" показалось неуместным.