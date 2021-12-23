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"Знает своё дело": Физиономист Филатова уличила кусавшую губу на пресс-конференции Путина Хилькевич во флирте

Однако подобная реакция не является намёком на попытку звезды сериала "Универ" соблазнить президента, указала специалист.

23 декабря, 16:16
<p>Анна Хилькевич во время ответа главы государства прищурилась и соблазнительно прикусила губу. Кадр из трансляции пресс-конференции Владимира Путина © LIFE</p>

Анна Хилькевич во время ответа главы государства прищурилась и соблазнительно прикусила губу. Кадр из трансляции пресс-конференции Владимира Путина © LIFE

Физиономист и психолог Светлана Филатова проанализировала поведение звезды сериала "Универ" Анны Хилькевич, которая соблазнительно покусывала губу, когда слушала ответ президента России Владимира Путина на свой вопрос в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

"Она (Хилькевич. — Прим. Лайфа) — истероидный психотип. Ей интересно, что она попала в центр внимания. Элемент флирта можно допустить. Но в первую очередь — она знает своё дело. Запустила и произвела все нужные манипуляции, а потом и пофлиртовать можно", — пояснила специалист в беседе с Лайфом.

Хилькевич объяснила, почему кусала губу во время пресс-конференции Путина

Хилькевич объяснила, почему кусала губу во время пресс-конференции Путина

Филатова отметила, что блондинка "как истинная девочка" попросту включила обаяние. Подобная реакция, по словам эксперта, не является намёком на попытку актрисы соблазнить президента.

Ранее в ходе пресс-конференции Хилькевич задала Путину вопрос, деградирует ли поколение из-за соцсетей. Когда президент отвечал, блондинка неожиданно прищурилась и соблазнительно прикусила губу. Некоторым подобное поведение звезды "Универа" показалось неуместным.

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Напомним, сегодня, 23 декабря, в Манеже прошла ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Общение главы государства с журналистами продлилось 3 часа 56 минут. Он ответил на 55 вопросов. В таком формате российский лидер пообщался с прессой в 17-й раз. Аккредитацию на мероприятие в этом году получили 507 представителей СМИ.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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