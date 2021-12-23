Хилькевич объяснила, почему кусала губу во время пресс-конференции Путина

Хилькевич поделилась эмоциями от пресс-конференции Путина © Telegram / SHOT

Актриса Анна Хилькевич поделилась эмоциями от пресс-конференции президента России Владимира Путина и рассказала, почему кусала губу во время ответа главы государства на её вопрос. Видео опубликовал телеграм-канал SHOT.

На вопрос корреспондента Александра Юнашева о том, хотела ли она соблазнить президента, артистка рассмеялась и застенчиво ответила: "Ну что вы, возможно, я плохо видела". Актриса отметила, что она всё же женщина, однако добавила, что не стоит во всём искать подвох.