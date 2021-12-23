Хилькевич объяснила, почему кусала губу во время пресс-конференции Путина
Актриса посмеялась и призвала не искать подвох во всём. Напомним, звезда "Универа" спросила у президента, считает ли он, что поколение деградирует из-за соцсетей.
Актриса Анна Хилькевич поделилась эмоциями от пресс-конференции президента России Владимира Путина и рассказала, почему кусала губу во время ответа главы государства на её вопрос. Видео опубликовал телеграм-канал SHOT.
На вопрос корреспондента Александра Юнашева о том, хотела ли она соблазнить президента, артистка рассмеялась и застенчиво ответила: "Ну что вы, возможно, я плохо видела". Актриса отметила, что она всё же женщина, однако добавила, что не стоит во всём искать подвох.
В Манеже прошла ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Общение главы государства с журналистами продлилось 3 часа 56 минут. Он ответил на 55 вопросов. В таком формате российский лидер пообщался с прессой в 17-й раз. Аккредитацию на мероприятие в этом году получили 507 представителей СМИ.
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