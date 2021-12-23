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Хилькевич объяснила, почему кусала губу во время пресс-конференции Путина

Актриса посмеялась и призвала не искать подвох во всём. Напомним, звезда "Универа" спросила у президента, считает ли он, что поколение деградирует из-за соцсетей.

23 декабря, 14:05

Хилькевич поделилась эмоциями от пресс-конференции Путина © Telegram / SHOT

Хилькевич поделилась эмоциями от пресс-конференции Путина © Telegram / SHOT

Актриса Анна Хилькевич поделилась эмоциями от пресс-конференции президента России Владимира Путина и рассказала, почему кусала губу во время ответа главы государства на её вопрос. Видео опубликовал телеграм-канал SHOT.

На вопрос корреспондента Александра Юнашева о том, хотела ли она соблазнить президента, артистка рассмеялась и застенчиво ответила: "Ну что вы, возможно, я плохо видела". Актриса отметила, что она всё же женщина, однако добавила, что не стоит во всём искать подвох.

Путин ответил на вопрос Хилькевич, деградирует ли поколение из-за соцсетей

Путин ответил на вопрос Хилькевич, деградирует ли поколение из-за соцсетей

В Манеже прошла ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Общение главы государства с журналистами продлилось 3 часа 56 минут. Он ответил на 55 вопросов. В таком формате российский лидер пообщался с прессой в 17-й раз. Аккредитацию на мероприятие в этом году получили 507 представителей СМИ.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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