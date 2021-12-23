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Индонезия отказалась заключать сделку по покупке российских Су-35 из-за нехватки средств

Власти страны теперь рассматривают приобретение французских Rafale или американских F-15 EX. Однако конкретный выбор ещё не сделан.

23 декабря, 14:00

Многоцелевой истребитель Су-35. Фото © ТАСС / Лысцева Марина

Индонезия решила отказаться от планов по покупке российских истребителей Су-35 из-за нехватки бюджетных средств. Об этом сообщил начальник Главного штаба ВВС страны Фаджар Прасетио.

"С тяжёлым сердцем мы вынуждены отменить планы по покупке истребителей Су-35, потому что, как мы изначально говорили, развитие военной мощи зависит от выделенного бюджета", — цитирует телеканал CNN Indonesia высокопоставленного военного.

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Вместо российских истребителей власти Индонезии теперь рассматривают приобретение французских Rafale или американских F-15 EX. Однако конкретный выбор ещё не сделан. Как подчеркнул Прасетио, пока власти страны склоняются в сторону французских самолётов.

Напомним, планы закупить российские Су-35 на сумму 1,1 миллиарда долларов у Индонезии возникли ещё в 2018 году. Однако тогда сделку пришлось отложить из-за намерения Вашингтона ввести новые ограничения в рамках закона "О противодействии противникам США посредством санкций".

Су-35 — многоцелевой сверхманёвренный истребитель, который соответствует большинству характеристик истребителей пятого поколения. Его ввели в эксплуатацию в 2014 году.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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