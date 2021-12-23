Индонезия отказалась заключать сделку по покупке российских Су-35 из-за нехватки средств

Индонезия решила отказаться от планов по покупке российских истребителей Су-35 из-за нехватки бюджетных средств. Об этом сообщил начальник Главного штаба ВВС страны Фаджар Прасетио.

"С тяжёлым сердцем мы вынуждены отменить планы по покупке истребителей Су-35, потому что, как мы изначально говорили, развитие военной мощи зависит от выделенного бюджета", — цитирует телеканал CNN Indonesia высокопоставленного военного.

Вместо российских истребителей власти Индонезии теперь рассматривают приобретение французских Rafale или американских F-15 EX. Однако конкретный выбор ещё не сделан. Как подчеркнул Прасетио, пока власти страны склоняются в сторону французских самолётов.

Напомним, планы закупить российские Су-35 на сумму 1,1 миллиарда долларов у Индонезии возникли ещё в 2018 году. Однако тогда сделку пришлось отложить из-за намерения Вашингтона ввести новые ограничения в рамках закона "О противодействии противникам США посредством санкций".