Суд арестовал одного из избивших фигуриста Соловьёва первокурсников из Читы

Спортсмен заявил, что незадолго до двух ударов его ещё и толкнули.

Суд избрал меру пресечения одному из двух студентов из Читы, избивших фигуриста Дмитрия Соловьёва. Видео © Пресс-служба Таганского суда Москвы

Таганский районный суд Москвы арестовал одного из двух первокурсников из Читы, которые избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва возле одного из ресторанов столицы.

"С учётом позиции прокуратуры Таганский районный суд избрал в отношении одного из фигурантов уголовного дела меру пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении пресс-службы Прокуратуры Москвы.