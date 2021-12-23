Суд арестовал одного из избивших фигуриста Соловьёва первокурсников из Читы
Спортсмен заявил, что незадолго до двух ударов его ещё и толкнули.
Суд избрал меру пресечения одному из двух студентов из Читы, избивших фигуриста Дмитрия Соловьёва. Видео © Пресс-служба Таганского суда Москвы
Таганский районный суд Москвы арестовал одного из двух первокурсников из Читы, которые избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва возле одного из ресторанов столицы.
"С учётом позиции прокуратуры Таганский районный суд избрал в отношении одного из фигурантов уголовного дела меру пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении пресс-службы Прокуратуры Москвы.
Отметим, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".
Напомним, олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва избили неизвестные возле одного из ресторанов в Москве. По словам директора спортсмена, он заступился за свою девушку — кёрлингистку Анну Сидорову, вместе с которой они посетили мероприятие по случаю 30-летия Федерации кёрлинга России. Полицейские задержали избивших Соловьёва, возбуждено уголовное дело. Нападавшими оказались двое студентов-первокурсников, которые приехали в столицу из Читы.
Фото © Пресс-служба Таганского суда Москвы