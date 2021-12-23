Лишний вес и мамина дочка: Как Тутберидзе "прошлась" по Медведевой и Загитовой перед их выступлением на чемпионате России Первенство в Санкт-Петербурге и так привлекает колоссальное внимание. Яркие заявления прославленного тренера подогрели интерес к турниру до предела. 23 декабря, 13:37 Фото © ТАСС / Вадим Тарканов, Сергей Бобылев, Дмитрий Голубович

Организаторы чемпионата России по фигурному катанию, который пройдёт с 23 по 26 декабря на льду спорткомплекса "Юбилейный" в Санкт-Петербурге, подготовили зрителям особый новогодний подарок. Помимо победителей и призёров первенства в воскресных показательных выступлениях примут участие победительница Игр в Пхёнчхане Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Титулованные спортсменки в последнее время задействованы в разнообразных шоу и "Ледниковом периоде". Увидеть их на соревнованиях сильнейших фигуристок страны, пусть и с показательными номерами, будет крайне любопытно.

Напомним, что и Загитова, и Медведева в последний раз участвовали в соревнованиях в 2019 году. О завершении спортивной карьеры никто из них даже не заикался. При этом популярность обеих фигуристок только растёт. Болельщиков интересует о своих любимицах абсолютно всё. В том числе и отношения с Этери Тутберидзе, которая привела их на вершину. В большом интервью Первому каналу наш прославленный тренер затронула и эту тему, сообщив несколько очень интересных деталей.

Медведева злоупотребляла участием в шоу

Особенно досталось Медведевой, которая занималась у Тутберидзе с 2007 по 2018 год, а после Олимпиады в Пхёнчхане уехала в Канаду к Брайану Орсеру. В Стране кленового листа у Евгении так толком ничего и не получилось, и осенью 2020-го она вернулась в родные пенаты, правда, на соревнованиях она с тех пор не выступала.

Тутберидзе, в частности, рассказала, что на Играх-2018 Медведева выступила ниже своих возможностей из-за того, что накануне олимпийского сезона уделила слишком много времени участию в коммерческих выступлениях в Японии, где её буквально боготворили. Также у фигуристки перед соревнованиями, на которых она выиграла серебро, начались проблемы с лишним весом.

— Вместо того, чтобы готовиться к сезону, Женя летом объездила все японские шоу. Мы вышли на прокаты в очень слабом виде. И дальше — игра с весом, потому что кто-то сказал Жене — я даже знаю кто, — что она выглядит анорексично и у неё будут маленькие компоненты, несмотря на то что у неё уже были десятки. Женя начала намеренно отпускать вес, пошли недокруты и стрессовый перелом. Поэтому мы сделали всё, что могли, в предложенных обстоятельствах, — заявила тренер.

По словам Тутберидзе, она для Медведевой на протяжении долгих лет была ближе мамы, воспитывала её, учила, как краситься, одеваться и вести себя на людях. Поворотным моментом в их отношениях стала Олимпиада-2018. На ней Медведева, планомерно шедшая к олимпийскому золоту, пропустила вперёд совсем юную Загитову, с которой вместе тренировалась в столичном ледовом дворце "Хрустальный".

Рыдая после своего серебряного проката, Медведева бросила Тутберидзе легендарную фразу, по сути обвинив тренера в своей неудаче. При этом сама Женя до сих пор так и не подтвердила свои слова, ссылаясь на проблемы с памятью. О них мы знаем только со слов тренера.

— Выйдя с олимпийского льда, Медведева сказала совершенно детскую фразу: "Неужели вы не могли Алину удержать ещё один год в юниорах?" Я ответила, что мы обязаны всем дать одинаковые шансы. Мы не имеем права удерживать человека, — говорила Тутберидзе.

Мама Загитовой не могла справиться с дочерью

Про Загитову Этери Георгиевна в интервью Первому каналу тоже рассказала много занятных подробностей. Оказывается, в какой-то момент Тутберидзе приняла решение выгнать Алину из своей группы. Дело в том, что после переезда из Ижевска Загитова жила в съёмной квартире в Москве вдвоём с мамой, у которой никак не получалось заставить дочь "вкалывать" на льду.

Ситуация изменилась, когда в столицу перебралась бабушка юной спортсменки. Маму Загитовой Тутберидзе очень попросила максимально ограничить контакты с дочерью до Олимпиады. Это условие было выполнено, но уже после Игр в Пхёнчхане всё вернулось на круги своя, и Алина перестала выкладываться на тренировках по полной программе. Естественно, что после этого её результаты пошли на спад.

— Бабушка пообещала мне, что она будет заниматься с Алиной. У нас было условие, что мама не будет жить в Москве и практически не будет её посещать до олимпийской медали — и мама выдержала. А потом мама приехала, и Алина сразу стала девочкой, маминой дочкой, которая уже не хотела 12 часов проводить на катке, потому что есть мама рядом. Бабушка привела её к медали, потому что она была с ней все эти 12 часов в день, что та проводила на катке, — заявила Тутберидзе.

У Медведевой и Загитовой своя жизнь

Понятно, что именно Тутберидзе привела Медведеву с Загитовой к оглушительному успеху в фигурном катании. В сознании болельщиков обе наши примы ещё долго, а может, и вообще всегда будут неразрывно связаны с Этери Георгиевной. При этом хореограф группы Тутберидзе Алексей Железняков считает, что у спортсменок должна быть своя жизнь, в которой не будет места великому тренеру.

— Женя пошла своим путём: шоу, рекламные контракты, какие-то свои вопросы решать. Я хочу попросить фанатов: прекратите их всё время объединять. У Этери своя жизнь, куча спортсменок, которым надо столько внимания уделять, есть дочь, к которой нужно слетать. Нельзя всё время пытаться сделать из Тутберидзе и Медведевой маму с дочерью. <...> Медведева и Загитова идут своим путём, они состоявшиеся девочки, порадуйтесь за них. Ну не могут они скакать до седых волос, — сказал Железняков.

Переманивать фигуристок неэтично

Также стоит обратить внимание не высказывания Тутберидзе о переходах фигуристов от тренера к тренеру. Тема стала актуальной после отъезда Медведевой в Канаду и особенно после перехода Александры Трусовой и Алёны Косторной из "Хрустального" в академию Евгения Плющенко и обратно.

Тутберидзе считает переманивание спортсменов из одной группы в другую неэтичным. В качестве примера она привела чемпионку мира 2015 года Елизавету Туктамышеву, которая с 2011 года тренируется в Санкт-Петербурге у Алексея Мишина. Этери Георгиевна считает, что могла бы научить Лизу чему-то новому, но никогда бы не стала приглашать её к себе.

— В своё время я недоумевала, почему она не прыгает четверные прыжки. Я бы не пригласила её к себе в группу. Не потому, что она неинтересная, а потому, что есть этика, тренерская этика, — утверждает Тутберидзе.

Кстати, именно Туктамышева может лишить одну из учениц Тутберидзе — Александру Трусову — путёвки на Олимпиаду в Пекине. Считается, что места в сборной уже гарантировали себе фигуристки "Хрустального" Камила Валиева и Анна Щербакова. А вот судьба третьей путёвки во многом решится в противостоянии Туктамышевой и Трусовой на предстоящем чемпионате России. Как после этого можно не следить за турниром в Санкт-Петербурге? Это надо видеть своими глазами.

Авторы Роман Фейгин