В Германии зарегистрировали первый случай смерти пациента с "омикроном"
Отмечается, что скончался заражённый в возрастной группе от 60 до 79 лет. Другие детали не сообщаются.
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В Германии зарегистрировали первый случай смерти пациента, у которого подтвердилось заражение вариантом коронавируса "омикрон". Об этом сообщил Институт Роберта Коха.
Так, согласно таблице, которая описывает ежедневную динамику заболеваемости этой вариацией CoViD-19 в ФРГ, скончался пациент в возрастной группе от 60 до 79 лет. Другие детали не сообщаются.
Ранее Лайф рассказывал, что глава Минздрава Германии Карл Лаутербах исключил победу над коронавирусом в ближайшие годы. По его словам, новые штаммы ковида возникают у людей с иммунодефицитом, а также с аутоиммунными и онкологическими заболеваниями.
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