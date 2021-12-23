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В Германии зарегистрировали первый случай смерти пациента с "омикроном"

Отмечается, что скончался заражённый в возрастной группе от 60 до 79 лет. Другие детали не сообщаются.

23 декабря, 13:54

© ТАСС / AP

В Германии зарегистрировали первый случай смерти пациента, у которого подтвердилось заражение вариантом коронавируса "омикрон". Об этом сообщил Институт Роберта Коха.

Так, согласно таблице, которая описывает ежедневную динамику заболеваемости этой вариацией CoViD-19 в ФРГ, скончался пациент в возрастной группе от 60 до 79 лет. Другие детали не сообщаются.

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Ранее Лайф рассказывал, что глава Минздрава Германии Карл Лаутербах исключил победу над коронавирусом в ближайшие годы. По его словам, новые штаммы ковида возникают у людей с иммунодефицитом, а также с аутоиммунными и онкологическими заболеваниями.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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