В Германии зарегистрировали первый случай смерти пациента с "омикроном"

В Германии зарегистрировали первый случай смерти пациента, у которого подтвердилось заражение вариантом коронавируса "омикрон". Об этом сообщил Институт Роберта Коха.

Так, согласно таблице, которая описывает ежедневную динамику заболеваемости этой вариацией CoViD-19 в ФРГ, скончался пациент в возрастной группе от 60 до 79 лет. Другие детали не сообщаются.