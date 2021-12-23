Эксперт по этикету Николаева расшифровала цвет галстука Путина на пресс-конференции

Президент России Владимир Путин надел на 17-ю ежегодную пресс-конференцию галстук фиолетового оттенка в том числе для придания загадочности, учитывая некоторое недопонимание с США по гарантиям безопасности. Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева в беседе с Лайфом также отметила, что оттенок говорит и о боевом настрое главы государства.

Эксперт отметила, что раньше пурпурный цвет был доступен лишь важным особам королевской крови, сейчас же — всем. Такой цвет "несколько не характерен" для Владимира Путина, но, вероятно, на него оказало влияние модное веяние, ведь "сиреневый станет цветом [2022] года" по версии института Pantone, отметила Николаева.

"Возможно, надел такой галстук, чтобы придать больше интриги и загадочности, потому что у нас с США есть некоторое недоумение в вопросах безопасности. И для общения с прессой это вполне уместно, потому что пресса у нас не всегда бывает рациональной, и, возможно, немного противопоставить себя и намекнуть, что перед ними власть", — рассказала педагог.