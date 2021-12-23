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Эксперт по этикету Николаева расшифровала цвет галстука Путина на пресс-конференции

Глава государства, вероятно, решил придать больше интриги и загадочности, потому что у нас есть некоторое недоумение в вопросах безопасности в отношениях с США, отметила собеседница Лайфа.

23 декабря, 13:52
<p>Президент России Владимир Путин. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67438" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Президент России Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин надел на 17-ю ежегодную пресс-конференцию галстук фиолетового оттенка в том числе для придания загадочности, учитывая некоторое недопонимание с США по гарантиям безопасности. Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева в беседе с Лайфом также отметила, что оттенок говорит и о боевом настрое главы государства.

Эксперт отметила, что раньше пурпурный цвет был доступен лишь важным особам королевской крови, сейчас же — всем. Такой цвет "несколько не характерен" для Владимира Путина, но, вероятно, на него оказало влияние модное веяние, ведь "сиреневый станет цветом [2022] года" по версии института Pantone, отметила Николаева.

"Возможно, надел такой галстук, чтобы придать больше интриги и загадочности, потому что у нас с США есть некоторое недоумение в вопросах безопасности. И для общения с прессой это вполне уместно, потому что пресса у нас не всегда бывает рациональной, и, возможно, немного противопоставить себя и намекнуть, что перед ними власть", — рассказала педагог.

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Николаева также напомнила, что Путин считает себя простым человеком, а костюм с синевой является классикой. Не исключено, что президент, соблюдая всегда дресс-код, принял, что это его цвет. "И яркостью галстука мужчина обычно подчёркивает боевой настрой", — заметила собеседница Лайфа. При этом в фиолетовом есть красный луч, что говорит и о динамичном настрое.

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Ранее Путин, отвечая на вопрос, следит ли он за творчеством блогеров, сообщил, что ни за кем не следит с тех пор, как перестал быть директором ФСБ.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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