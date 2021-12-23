Путин: Ни за кем не слежу, как перестал быть директором ФСБ

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции шуткой ответил на вопрос, следит ли он за творчеством популярных блогеров.

"Честно говоря, за работой блогеров не удаётся следить. Я уже давно ни за кем не слежу, с тех пор как перестал быть директором Федеральной службы безопасности", — пошутил Путин.