Путин: Ни за кем не слежу, как перестал быть директором ФСБ
Так глава государства ответил на вопрос, следит ли он за творчеством популярных блогеров.
© LIFE
Путин шуткой ответил на вопрос, следит ли он за творчеством блогеров © LIFE
Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции шуткой ответил на вопрос, следит ли он за творчеством популярных блогеров.
"Честно говоря, за работой блогеров не удаётся следить. Я уже давно ни за кем не слежу, с тех пор как перестал быть директором Федеральной службы безопасности", — пошутил Путин.
Владимир Путин занимал должность директора ФСБ с 5 июля 1998 по 9 августа 1999 года.
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