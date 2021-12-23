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Путин: Ни за кем не слежу, как перестал быть директором ФСБ

Так глава государства ответил на вопрос, следит ли он за творчеством популярных блогеров.

23 декабря, 13:20

© LIFE

Путин шуткой ответил на вопрос, следит ли он за творчеством блогеров © LIFE

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции шуткой ответил на вопрос, следит ли он за творчеством популярных блогеров.

"Честно говоря, за работой блогеров не удаётся следить. Я уже давно ни за кем не слежу, с тех пор как перестал быть директором Федеральной службы безопасности", — пошутил Путин.

Владимир Путин занимал должность директора ФСБ с 5 июля 1998 по 9 августа 1999 года.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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