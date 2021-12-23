Житель Подмосковья два месяца проходил с веткой длиной в 5 см в глазу

Хирурги подмосковной Ступинской областной клинической больницы достали из нижней части века пациента ветку длиной в пять сантиметров, которая находилась в его глазу около двух месяцев. Об этом рассказал заведующий отоларингологическим отделением медучреждения Тимур Антонов в беседе с телеканалом "360".

"Ветка полностью погрузилась в тело, осталась только болячка, небольшая видимая точка. Он с ней ходил два месяца. Только рана не заживала и постоянно гноилась. Когда мы отправили его на компьютерную томографию, нашли там инородное тело", — рассказал врач.

Пациента направили к хирургам, которые провели сложную операцию. Всё потому, что за два месяца ветка успела прогнить и начала крошиться. Однако врачи успели её вытащить без каких-либо последствий. С помощью заключительного сеанса компьютерной томографии медикам стало ясно, что все части ветки были удалены и ничего лишнего в организме не осталось. Сейчас пациент продолжает лечение в больнице под наблюдением врачей.