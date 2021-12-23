Путин рассказал, как занимается спортом в период пандемии © LIFE

Президент России Владимир Путин рассказал, что продолжает заниматься спортом и в период пандемии, так как считает это своим долгом. Об этом российский лидер рассказал, отвечая на завершающий вопрос ежегодной пресс-конференции.

"У меня практически досуга-то не бывает. Но спортом я действительно занимаюсь, потому что считаю это своим долгом, так как обязан поддерживать форму, без которой трудно работать в том графике, в котором я работать обязан, выполняя поручения российского народа", — сказал президент.

Путин также отметил, что не следит за деятельностью блогеров. В завершение российский лидер поздравил всех с наступающим Новым годом.