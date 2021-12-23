Путин рассказал, как занимается спортом в период пандемии
Российский лидер также отметил, что досуга у него "практически не бывает", а за деятельностью блогеров он не следит.
Путин рассказал, как занимается спортом в период пандемии © LIFE
Путин рассказал, как занимается спортом в период пандемии © LIFE
Президент России Владимир Путин рассказал, что продолжает заниматься спортом и в период пандемии, так как считает это своим долгом. Об этом российский лидер рассказал, отвечая на завершающий вопрос ежегодной пресс-конференции.
"У меня практически досуга-то не бывает. Но спортом я действительно занимаюсь, потому что считаю это своим долгом, так как обязан поддерживать форму, без которой трудно работать в том графике, в котором я работать обязан, выполняя поручения российского народа", — сказал президент.
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Путин также отметил, что не следит за деятельностью блогеров. В завершение российский лидер поздравил всех с наступающим Новым годом.
Ранее Путин заявил, что у него не может быть любимчиков. Он отметил, что всегда указывает коллегам на их недоработки вне зависимости от личных отношений.
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