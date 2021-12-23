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Песков рассказал, когда состоится послание Путина Федеральному собранию

По словам представителя Кремля, концептуально подготовка к нему началась, но предметно "ещё предстоит работать над основой текста".

23 декабря, 13:35

© LIFE

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится в начале 2022 года, подготовка "концептуально началась". Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков после пресс-конференции российского лидера.

"Концептуально да, но предметно ещё предстоит работать над основой текста, потом президент сам будет дорабатывать, как всегда", — отметил представитель Кремля.

Путин огласил Послание Федеральному собранию, а заодно и россиянам, и вирусологам, и Шерхану

Путин огласил Послание Федеральному собранию, а заодно и россиянам, и вирусологам, и Шерхану

Напомним, в этом году Послание Федеральному собранию состоялось в апреле. Главным образом оно было посвящено развитию социальной сферы: новым мерам поддержки семей с детьми, улучшению демографии. Был послан и чёткий сигнал позволяющему себе агрессию против России Западу: за красную черту лучше не переходить, а где она проходит — решать самой России.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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