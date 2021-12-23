Песков рассказал, когда состоится послание Путина Федеральному собранию

"Концептуально да, но предметно ещё предстоит работать над основой текста, потом президент сам будет дорабатывать, как всегда", — отметил представитель Кремля.

Напомним, в этом году Послание Федеральному собранию состоялось в апреле. Главным образом оно было посвящено развитию социальной сферы: новым мерам поддержки семей с детьми, улучшению демографии. Был послан и чёткий сигнал позволяющему себе агрессию против России Западу: за красную черту лучше не переходить, а где она проходит — решать самой России.