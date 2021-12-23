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Песков указал, что ситуация с RT DE требует зеркального ответа России

Действия при этом должны быть адекватные, "стрелять себе в ногу" не стоит, заметил представитель Кремля.

23 декабря, 13:24

Фото © Shutterstock

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг снятия с вещания в Европе телеканала RT на немецком языке требует от Москвы зеркальных действий.

"Главное, наверное, защитить интересы RT. Это будет полезнее, чем заниматься ответной реакцией. Но в любом случае это требует зеркальных действий каких-то адекватных, так, чтобы не стрелять себе в ногу", — указал представитель Кремля в ответ на вопрос журналистов, намерена ли российская сторона как-то ответить.

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Напомним, 16 декабря начал вещание новостной круглосуточный телеканал RT DE на немецком языке, а также новый ютуб-канал RT auf Sendung. Последний видеохостинг сразу же и был заблокирован. В Google объяснили удаление канала RT нарушением условий использования. А 17 декабря немецкий медиарегулятор начал расследование в отношении RT. В итоге 22 декабря телеканал RT DE был снят с вещания в Европе.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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