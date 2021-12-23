Песков указал, что ситуация с RT DE требует зеркального ответа России

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг снятия с вещания в Европе телеканала RT на немецком языке требует от Москвы зеркальных действий.

"Главное, наверное, защитить интересы RT. Это будет полезнее, чем заниматься ответной реакцией. Но в любом случае это требует зеркальных действий каких-то адекватных, так, чтобы не стрелять себе в ногу", — указал представитель Кремля в ответ на вопрос журналистов, намерена ли российская сторона как-то ответить.