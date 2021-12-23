В башкирском Нефтекамске зарезали священника
26-летний подозреваемый задержан, его вычислили по следам рук, оставленным в квартире служителя Церкви. Известно, что мужчины познакомились в такси в начале декабря.
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В Башкирии задержали мужчину, убившего священнослужителя Артура Ниволина. Об этом сообщает СУ СК России по региону. Имя служителя Церкви в релизе ведомства не указано, но ранее его называли в местных СМИ.
Тело 47-летнего священника с признаками насильственной смерти было найдено в его доме 20 декабря. Инцидент произошёл в городе Нефтекамске. 4 декабря 2021 года Ниволин познакомился в такси с 26-летним мужчиной, тот попросился переночевать. Уже вечером священник и его новый знакомый поссорились, в результате служитель Церкви получил несколько ударов ножом в грудь и живот и умер. Подозреваемый с места расправы скрылся.
Правоохранители проверили записи с камер наблюдения и установили личность подозреваемого — жителя города Бирска, после чего задержали. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу, следователи продолжают собирать доказательства по делу.
Ранее в Крыму священника обвинили в домогательствах к трём приёмным дочерям. История длилась на протяжении десяти лет, пока жена настоятеля храма не обратилась в полицию.
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