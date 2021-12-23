В башкирском Нефтекамске зарезали священника

В Башкирии задержали мужчину, убившего священнослужителя Артура Ниволина. Об этом сообщает СУ СК России по региону. Имя служителя Церкви в релизе ведомства не указано, но ранее его называли в местных СМИ.

Тело 47-летнего священника с признаками насильственной смерти было найдено в его доме 20 декабря. Инцидент произошёл в городе Нефтекамске. 4 декабря 2021 года Ниволин познакомился в такси с 26-летним мужчиной, тот попросился переночевать. Уже вечером священник и его новый знакомый поссорились, в результате служитель Церкви получил несколько ударов ножом в грудь и живот и умер. Подозреваемый с места расправы скрылся.

Правоохранители проверили записи с камер наблюдения и установили личность подозреваемого — жителя города Бирска, после чего задержали. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу, следователи продолжают собирать доказательства по делу.