Дед Мороз не получал писем от подавшего к нему иск юриста из Петербурга

В резиденции Деда Мороза из Великого Устюга прокомментировали новость о юристе из Санкт-Петербурга, который подал в суд на новогоднего волшебника за неисполненные желания. Там отметили, что никаких писем от россиянина не получали.

"Обращений прямых от этого человека к нам тоже не поступало. То есть те письма, которые к нам приходят, они регистрируются отдельно по субъектам, откуда поступают. Нужно ещё разобраться: обращался ли он к Деду Морозу или про себя просто думал об этих подарках", — цитирует РИА ФАН представителей Деда Мороза.

А ранее президент РФ Владимир Путин встал на защиту Деда Мороза, против которого петербуржец подал иск в суд. Глава государства напомнил, что новогодний волшебник исполняет желания только хороших мальчиков и девочек.