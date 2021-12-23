Дед Мороз не получал писем от подавшего к нему иск юриста из Петербурга
Как отметили представители новогоднего волшебника, во всей этой истории только предстоит разобраться.
Российский Дед Мороз. Фото © Instagram / russiadedmoroz
В резиденции Деда Мороза из Великого Устюга прокомментировали новость о юристе из Санкт-Петербурга, который подал в суд на новогоднего волшебника за неисполненные желания. Там отметили, что никаких писем от россиянина не получали.
"Обращений прямых от этого человека к нам тоже не поступало. То есть те письма, которые к нам приходят, они регистрируются отдельно по субъектам, откуда поступают. Нужно ещё разобраться: обращался ли он к Деду Морозу или про себя просто думал об этих подарках", — цитирует РИА ФАН представителей Деда Мороза.
А ранее президент РФ Владимир Путин встал на защиту Деда Мороза, против которого петербуржец подал иск в суд. Глава государства напомнил, что новогодний волшебник исполняет желания только хороших мальчиков и девочек.
Напомним, юрист Игорь Мирзоев решил обратиться в суд, чтобы взыскать с Деда Мороза неполученные подарки и моральный ущерб. Он отметил, что в своё время не получал презентов в ожидании новогоднего чуда от того, кто, по сути, безвозмездно должен исполнять все заветные желания.
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